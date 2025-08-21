Vivek Agnihotri Trolled for calling Maharastrian Food Gareebon ko Khana says mujhe controversy mein mat ghasito महाराष्ट्रियन खाने को ‘गरीबों का खाना’ कहने पर ट्रोल हुए थे विवेक, बोले- 'मुझे विवाद में मत घसीटो', Bollywood Hindi News - Hindustan
महाराष्ट्रियन खाने को ‘गरीबों का खाना’ कहने पर ट्रोल हुए थे विवेक, बोले- 'मुझे विवाद में मत घसीटो'

विवेक अग्निहोत्री में एक इंटरव्यू में महाराष्ट्रियन खाने को लेकर बात करते हुए कहा था कि उन्होंने लगता था कि महाराष्ट्रियन खाना गरीबों का खाना होता है। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब विवेक ने कहा कि वो उन्होंने मजाक में कहा था।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 04:05 PM
फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री जो इन दिनों अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब शुरू-शुरू में वो महाराष्ट्रियन खाना खाते थे तो उन्हें लगता था कि वो किसानों का गरीब खाना होता है। विवेक के इस बायन की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब विवेक ने उस ट्रोलिंग को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद में न घसीटा जाए। वो बयान उन्होंने हंसी-मजाक में दिया था।

कर्ली टेल्स में दिया था बयान

विवेक कर्ली टेल्स के व्लॉग में अपनी पत्नी पल्लवी जोशी के साथ पहुंचे थे। इस व्लॉग में विवेक से महाराष्ट्रियन खाने के बारे में सवाल हुआ था। विवेक की पत्नी ने तुरंत इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि विवेक महाराष्ट्रियन खाने को गरीबों का खाना कहते थे, लेकिन बाद में उन्हें महाराष्ट्रियन खाना पसंद आने लगा था। पल्लवी ने कहा कि वो जो भी महाराष्ट्रियन खाना बनाती थीं, वो विवेक को नहीं पसंद आता था। वो कहते थे- ये क्या तुम लोग गरीबों का खाना खाते हो।

विवेक बोले- हंसी-मजाक में बोला था

उनके इसी बयान की वजह से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब द रौनक पॉडकास्ट में जब विवेक से ट्रोलिंग को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, “मैंने हंसी-मजाक में बोला।”

'मुझे विवाद में मत घसीटो…'

विवेक ने आगे कहा कि आजकल लोगों को कमेंट्स को गलत तरीके से एडिट करने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा, "लोगों ने मेरे बयान का पहला हिस्सा उठाया और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराष्ट्रियन खाने को गरीबों को खाना कहने कही, मारो इसको…तो मुझे विवाद में मत घसीटो। लोग आजकल चीजें एडिट कर देते हैं।"

