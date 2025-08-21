'अगर बंगाल में हुआ द बंगाल फाइल्स का विरोध तो...', क्या बोले विवेक अग्निहोत्री?

द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर रिलीज के दिन पश्चिम बंगाल में इसे लेकर विवाद देखने को मिला था। अब विवेक ने कहा कि अगर फिल्म की रिलीज का बंगाल में किसी ने विरोध किया तो वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।

विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं। बंगाल में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दिन विवाद देखने को मिला था। विवेक अग्निहोत्री ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई थी। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही कुछ लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कई लोगों को फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद आया है। अब विवेक अग्निहोत्री ने साफ किया है कि अगर बंगाल में फिल्म रिलीज को लेकर विरोध होता है तो वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।

विवेक ने दी लीगल एक्शन की धमकी जूम के साथ खास बातचीत में विवेक ने कहा, “हम फिल्म को पश्चिम बंगाल के थिएटर के मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेंगे। अगर कोई इसका विरोध करता है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। हम और क्या कर सकते हैं? इस देश में एक आम आदमी क्या कर सकता है? अगर पुलिस आपको लीगली पीटने लगेगी, आप क्या कर सकते हैं?”

विवेक ने आगे कहा, "आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने राजनेताओं को गरीब टीचर को थप्पड़ मारते देखा है। हमने कई गैर-कानूनी चीजें देखी हैं। अगर देश में कानून नहीं होगा तो गरीब आदमी क्या करेगा?"