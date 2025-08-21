द बंगाल फाइल्स में करीना के बेटे पर तंज? विवेक अग्निहोत्री ने बताया बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए तैमूर

विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में एक बच्चे का नाम तैमूर दिखा। लोग कयास लगा रहे हैं कि मूवी में सैफ और करीना के बेटे की तरफ इशारा किया गया है। एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने इस पर बात की। उन्होंने बताया कि किसी को अपने बच्चे का नाम तैमूर क्यों नहीं रखना चाहिए।

करीना के तैमूर की तरफ इशारा

विवेक अग्निहोत्री आरजे रौनक के शो में थे। उनसे पूछा गया कि फिल्म के ट्रेलर में तैमूर का रिफरेंस दिया गया है। क्या यह सैफ और करीना के बेटे की तरफ इशारा है? इस पर विवेक ने जवाब दिया, 'बहुत से लोगों के बच्चों का नाम तैमूर है। सैफ पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। मैं जब ताशकंद फाइल्स की शूटिंग समरकंद में कर रहा था तो मैं तैमूर के मकबरे पर गया। इसके बाहर लिखा था, 'इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान पर विजय हासिल की।' यह दिल्ली की सल्तन थी। वे लोग उसे सुल्तान का टाइटल देना चाहते थे लेकिन तैमूर ने इनकार कर दिया और कहा कि वह जब तक दिल्ली नहीं जीत लेता इसे नहीं लेगा।'