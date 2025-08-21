Vivek Agnihotri talks about taimur in The Bengal Files tells why nobody india should name after him द बंगाल फाइल्स में करीना के बेटे पर तंज? विवेक अग्निहोत्री ने बताया बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए तैमूर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVivek Agnihotri talks about taimur in The Bengal Files tells why nobody india should name after him

द बंगाल फाइल्स में करीना के बेटे पर तंज? विवेक अग्निहोत्री ने बताया बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए तैमूर

बंगाल फाइल्स में एक बच्चे का नाम तैमूर दिखाया गया है, क्या यह सैफ और करीना के बच्चे के नाम की वजह से रखा गया है? विवेक अग्निहोत्री ने इस सवाल का जवाब दिया और बताया कि क्यों भारत में ये नाम नहीं रखना चाहिए।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:58 PM
share Share
Follow Us on
द बंगाल फाइल्स में करीना के बेटे पर तंज? विवेक अग्निहोत्री ने बताया बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए तैमूर

विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में एक बच्चे का नाम तैमूर दिखा। लोग कयास लगा रहे हैं कि मूवी में सैफ और करीना के बेटे की तरफ इशारा किया गया है। एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने इस पर बात की। उन्होंने बताया कि किसी को अपने बच्चे का नाम तैमूर क्यों नहीं रखना चाहिए।

करीना के तैमूर की तरफ इशारा

विवेक अग्निहोत्री आरजे रौनक के शो में थे। उनसे पूछा गया कि फिल्म के ट्रेलर में तैमूर का रिफरेंस दिया गया है। क्या यह सैफ और करीना के बेटे की तरफ इशारा है? इस पर विवेक ने जवाब दिया, 'बहुत से लोगों के बच्चों का नाम तैमूर है। सैफ पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। मैं जब ताशकंद फाइल्स की शूटिंग समरकंद में कर रहा था तो मैं तैमूर के मकबरे पर गया। इसके बाहर लिखा था, 'इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान पर विजय हासिल की।' यह दिल्ली की सल्तन थी। वे लोग उसे सुल्तान का टाइटल देना चाहते थे लेकिन तैमूर ने इनकार कर दिया और कहा कि वह जब तक दिल्ली नहीं जीत लेता इसे नहीं लेगा।'

भारत के लोगों का हीरो नहीं तैमूर

विवेक आगे बोले, 'उसने एक रात में एक लाख लोगों की हत्या कर दी। वह दिल्ली से कश्मीर तक लाशें बिछाता रहा। वह रेप और लूटपाट करता रहा। वह अपने देश में हीरो है, एक महान आदमी है लेकिन हमारे लिए नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को अपने बच्चे का नाम तैमूर नहीं रखना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता।'

ये भी पढ़ें:विवेक अग्निहोत्री ने मराठी खाने को बताया किसानों जैसा गरीब, बोले- कल्चर शॉक था
vivek agnihotri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।