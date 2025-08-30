अपनी फिल्मों से फ्री होकर रणबीर कपूर की एनिमल देखेंगे विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'सड़क पर दिन-रात…'

रणबीर कपूर की एनिमल के बारे में बंगाल फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन अपनी फिल्मों से फ्री होकर वो सबसे पहले एनिमल ही देखेंगे। उन्होंने कहा कि उस फिल्म जैसा किरदार सड़कों पर दिन-रात उन्हें दिखता है।

रणबीर की एनिमल देखेंगे विवेक फिल्मी ज्ञान से खास बातचीत में जब विवेक से एनमिल की आलोचना को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने इसपर कमेंट करने मना कर दिया। उन्होंने कहा, “ये आप वांगा साहब से पूछिए। ये उनकी फिल्म है, उनका विषय है। मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं उनकी फिल्म पर कमेंट करूं। पर मैं जनरली आपको ये बता सकता हूं कि कुछ फिल्में जो हैं वो समाज में हो रही चीजों को दिखाती हैं।”

अगर फिल्म बनी है तो समाज में कुछ हो रहा होगा वैसा विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा, "अगर एनिमल जैसी फिल्म आई है तो समाज में ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने नहीं देखी है अभी वो फिल्म क्योंकि मैं अपनी फिल्मों में बिजी था और पहली फिल्म जो मैं देखूंगा फ्री होने के बाद वो एनमिल ही देखने वाला हूं।