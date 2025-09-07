Vivek Agnihotri Reveals Face Financial Struggles Nobody Backs Our Films He Borrowed Money For Promote The Bengal Files आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, कहा- 'द बंगाल फाइल्स' के प्रचार के लिए पैसे लेने पड़े उधार और…', Bollywood Hindi News - Hindustan
आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, कहा- 'द बंगाल फाइल्स' के प्रचार के लिए पैसे लेने पड़े उधार और…'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 02:45 PM
डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमेशा लीक से हटकर सब्जेक्ट पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो उनकी 'द कश्मीर फाइल्स', 'द ताशकंद फाइल्स' हो फिर 'द वैक्सीन वॉर' हो। इन सभी फिल्मों को लेकर काफी विवाद देखने को मिला है। इन दिनों विवेक अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिलीज के पहले से ही इसको लेकर काफी विवाद हुआ। ऐसे में अब विवेक ने खुलासा किया है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यही नहीं, फिल्म के प्रचार के लिए भी उन्हें दिल्ली जाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े।

विवेक अग्निहोत्री ने आर्थिक तंगी स्वीकार की

विवेक अग्निहोत्री ने Galatta Plus को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 'द कश्मीर फाइल्स' से उन्होंने जो भी पैसा कमाया, वह 'द बंगाल फाइल्स' बनाने में लगा दिया। विवेक ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। समस्या यह है कि हमारी महत्वाकांक्षा कुछ ऐसा बनाने की है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये हो, लेकिन हमारे पास बहुत कम पैसा है, इसलिए हमें हर पैसे का ध्यान रखना होगा और चीजों को तेजी से करना होगा ताकि हम कम दिनों में शूटिंग पूरी कर सकें।'

आर्थिक समस्याएं आज भी जारी हैं

विवेक ने आगे कहा कि जब से उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सच बताना शुरू किया है, तब से वह संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम', 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' के साथ चुनौतियों का सामना करने को याद करते हुए कहा कि आर्थिक समस्याएं आज भी जारी हैं। विवेक ने बताया कि हाल ही में वह इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली जाकर 'द बंगाल फाइल्स' का प्रचार करने के लिए भी कैसे पैसे उधार लिए जाएं।

बनेगा 'द बंगाल फाइल्स' का सीक्वल

विवेक ने बताया कि 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म का सीक्वल इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर यह 'थोड़ी कमाई' भी करती है, तो भी वह इसके दूसरे भाग पर काम करेंगे।

'द बंगाल फाइल्स' बॉक्स ऑफिस

5 सितंबर को विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज हुई है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को 'द बंगाल फाइल्स' ने 2.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 3.9 करोड़ रुपये हो गया है।

