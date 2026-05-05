ममता बनर्जी के हारते ही विवेक अग्निहोत्री ने निकाली भड़ास- चुनाव के बीच छिपकर दिखाई बंगाल फाइल्स
पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी से अपनी पुरानी खुन्नस पर ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे बैन के बाद भी वहां उन्होंने द बंगाल फाइल्स लोगों को दिखा दी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता खिसकते ही फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री फ्रंट फुट पर आ गए हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत और तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त होने पर विवेक ने बंगाल की जनता को बधाई देते हुए पुरानी कड़वाहट को हवा दी है। विवेक ने एक ट्वीट किया है। इसमें द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स पर लगे बैन को याद करते हुए ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि ममता सरकार ने फिल्म रिलीज रोकने के लिए कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए थे। इतना ही नहीं विवेक ने यह भी बताया कि इन सबके बाद भी उन्होंने छिपकर लोगों को फिल्म दिखा दी थी।
ममता ने बैन करवाई फिल्म
विवेक का लेटेस्ट ट्वीट है, फिर कभी नहीं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में मेरा बहिष्कार कर दिया था। फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे बंगाल में पैर रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पिछले साल, उन्होंने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोका गया। हम पर हमले किए गए और मारपीट की गई।
छिपकर दिखाई बंगाल फाइल्स
विवेक आगे लिखते हैं, मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज की गईं। बंगाल में मेरा पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया। यहां तक कि मैं राज्यपाल से अपना पुरस्कार लेने भी नहीं जा सका। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। इन चुनावों के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि द बंगाल फाइल्स को बंगाल भर में (छिपकर) ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाए। मुझे खुशी है कि हमने घुटने नहीं टेके और अपने छोटे से तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी। और आखिरकार... यह शानदार जीत मिली। बंगाल के महान लोगों को बहुत-बहुत बधाई। अब आप बिना किसी डर के अपना सिर ऊंचा करके चल सकते हैं।
ममता के विरोध के वक्त डाला था ये वीडियो
साथ में एक पुराना वीडियो है जिसमें विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के पक्ष में कई बातें रखी थीं। उन्होंने इसे फिर से अपलोड किया है। इस वीडियो में वह बोलते हैं, 'पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, यह वीडियो आपके लिए है। हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स पूरे विश्व में रिलीज होने वाली है लेकिन सबका ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया जाएगा। मुझे थिएटर्स वाले बता रहे हैं कि अगर बैन नहीं भी हुई तो उनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि इसे दिखाने की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वे इसे दिखाने से डरते हैं। इसी डर से उन्होंने 16 अगस्क को हमारा ट्रेलर भी नहीं दिखाया था। हमने जब इसे एक प्राइवेट होटल में दिखाने की कोशिश की तो आपकी पुलिस ने आकर इसे 'किसी' कारणवश रोक दिया।'
दर्दनाक चैप्टर बंगाल
विवेक इस वीडियो में आगे बोलते हैं, 'आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। हम पर कई एफआईआर हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस फिल्म को शांति के साथ बंगाल में रिलीज होने दें। मैं बताता हूं क्यों- क्योंकि आपने भारत के संविधान की शपथ ली है। यह फिल्म सीबीएफसी ने पास की है। इसीलिए यह आपका संवैधानिक फर्ज है कि इस फिल्म को शांतिपूर्वक रिलीज करवाने की जिम्मेदारी लें। दूसरी बात भारत दुनिया का वो देश है जो लंबे समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा न सिर्फ जमीन का बल्कि अपनी आत्मा का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति हमारे धर्म, हमारी कला, आर्किटेक्चर को दडिंत और खंडित किया गया। उसमें सबसे भयानक और दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का जहां हिंदू जेनोसाइड हुआ। वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता।'
मैं गुनहगार हूं, सजा
विवेक ने इस वीडियो में अपनी फिल्म के समर्थन में कई बातें बोली हैं। साथ में ममता बनर्जी से अपील की है कि फिल्म को बैन मत करें बल्कि इसे देखें। सच्चाई को छिपाएं नहीं। विवेक बोलते हैं, 'अगर आपको लगता है कि हिंदू नरसंहार के बारे में बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। आप सरकार हैं और मैं 'वी द पीपल' का सिर्फ एक नंबर। आप जो चाहें मुझे सजा दे सकती हैं। वंदे मातरम।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।