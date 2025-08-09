स्टार किड कल्चर से हो रहा क्या नुकसान, विवेक अग्निहोत्री बोले- आज शाहरुख खान को अगर...

Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि कैसे आज की तारीख में स्टार किड कल्चर की वजह से नुकसान हो रहा है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ फेम फिल्ममेकर ने कहा कि स्टार्स और स्टूडियोज ने राइटर्स की औकात छीन ली है।

बॉलीवुड इंडस्ट्री के राइटर्स को कम महत्व देने और स्टार किड्स को जरूर से ज्यादा तवज्जो देने की बात पर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने खुलकर अपने विचार रखे। 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्में बना चुके विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि बॉलीवुड का अपने दरवाजे बंद करने का कल्चर जहां नए टैलेंट की जान ले रहा है, वहीं इसके रचनात्मक पहलू को भी कमजोर करता जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने स्टार किड्स को महत्व देने और नए टैलेंट को मौका नहीं देने की बात पर बॉलीवुड के सबसे बड़े आउटसाइडर माने जाने वाले शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए अपनी बात समझाई।

आज शाहरुख खान को भी होती मुश्किल विवेक अग्निहोत्री ने सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में कहा, "ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री में कोई नया टैलेंट आ ही नहीं रहा है। कोई आम इंसान अंदर दाखिल हो ही नहीं पा रहा है।" शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए विवेक ने कहा कि अगर आज की तारीख में उन्हें सिनेमा जगत में आना होता तो बिना फर्राटेदार अंग्रेजी और पावरफुल बैकग्राउंड के वो शायद ही स्टूडियो के दरवाजे को पार कर पाते। विवेक ने एक्टिंग की बजाए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आधार पर लोगों को चुने जाने को गलत बताते हुए पूछा कि कानपुर, झांसी या विशाखापत्तनम से आया कोई एक्टर आखिर कैसे सिनेमा जगत में एंट्री ले पाएगा।