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'26 जानें चली गईं, 26 विधवा', पहलगाम हमले की बरसी पर इमोशनल हुए विवेक अग्निहोत्री, बोले- कभी माफ मत करो

Apr 23, 2026 08:11 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Pahalgam Tragedy 1 Year: पहलगाम हमले की बरसी पर विवेक अग्निहोत्री ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा- पहलगाम हमला। एक साल। कभी मत भूलिए। कभी माफ मत करिए।

'26 जानें चली गईं, 26 विधवा', पहलगाम हमले की बरसी पर इमोशनल हुए विवेक अग्निहोत्री, बोले- कभी माफ मत करो

फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पहलगाम हमले की पहली बरसी को याद करते हुए पीड़ितों के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। विवेक अग्निहोत्री ने हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए और इस तरह की हिंसा को कभी सामान्य नहीं मानना चाहिए। विवेक ने लिखा कि आतंक केवल सिर्फ लोगों को मारता नहीं है। ये लोगों के जीवन को बीच में ही रोक देता है।

विवेक अग्निहोत्री ने याद किया पहलगाम हमला

विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- 22 अप्रैल। एक साल निकल गया। लेकिन कुछ दिन आगे नहीं बढ़ते हैं। वो वहीं रहते हैं जहां वो टूटे थे। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्हें हमने पहलगाम हमले में खोया। एक जवान नौसेना का ऑफिसर, शादी को 6 दिन हुए थे, वह अपने हनीमून पर था। एक ऐसा हनीमून जिसे एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक बनना था। एक आदमी जो दिल में आस्था लेकर वहां पहुंचा था, जिसे नहीं पता था कि नफरत आपकी जान लेने से पहले आपका नाम नहीं पूंछती है। कानपूर का एक यंग लड़का, जो कुछ दिन के लिए घर से गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया।

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विवेक बोले- लाखों उम्मीदें टूट गईं, एक राष्ट्र घायल हो गया

विवेक अग्निहोत्री ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- अलग घर, अलग सपने और एक हिंसा। 26 जानें चली गईं, 26 विधवा, 26 परिवार टूट गए। लेकिन नुकसान इससे कहीं गहरा हुआ है। लाखों उम्मीदें टूट गईं, एक राष्ट्र घायल हो गया और मानवता पर सवाल।

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आतंकवाद को लेकर क्या बोले विवेक अग्निहोत्री

विवेक अग्निहोत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि आतंकवाद केवल लोगों को मारता नहीं है। ये लोगों के जीवन को बीच में ही रोक देता है। ये अपने पीछे छोड़ जाता है अनकही बातें और परिवार जिन्हें अब चुप्पी के साथ जीना सीखना होगा।

विवेकअग्निहोत्री ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा- पहलगाम हमले का एक साल। कभी मत भूलिए। कभी माफ मत करिए। विवेक अग्निहोत्री के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे यूजर्स ने भी हमले में जान गवाने वालों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री

विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो वो उन दिनों अपनी फिल्म ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर ये फिल्म आधारित होगी। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल K.J.S. 'Tiny' Dhillon की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित होगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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