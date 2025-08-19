Vivek Agnihotri calls Maharashtrian food gareeb kisano ka khana coming from delhi it was culture shock ये तो किसानों जैसा गरीब खाना है… विवेक अग्निहोत्री को नहीं पसंद था मराठी खाना, बोले- कल्चर शॉक था, Bollywood Hindi News - Hindustan
ये तो किसानों जैसा गरीब खाना है… विवेक अग्निहोत्री को नहीं पसंद था मराठी खाना, बोले- कल्चर शॉक था

विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी ने वो वक्त याद किया जब उनके पति महाराष्ट्र के खाने को गरीब किसानों का खाना बताते थे। विवेक ने बताया कि जब शुरुआत में वो खाना खाया तो क्या अनुभव था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 09:32 AM
विवेक अग्निहोत्री पहले भी बता चुके हैं कि उनका खान-पान अब एकदम बदल गया है। रीसेंटली वह अपनी पत्नी के साथ एक फूड-ट्रैवल शो में थे। यहां पल्लवी ने बताया कि विवेक महाराष्ट्र के खाने को गरीब-किसानों वाला खाना कहते थे। उन्हें इसका टेस्ट कभी पसंद नहीं आया। हालांकि अब विवेक सादा खाना ही खाते हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स पता चले।

विवेक को नहीं पसंद आता था मराठी खाना

विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी कर्ली टेल्स शो में थे। जब विवेक से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी ने ऐसी कोई महाराष्ट्रियन डिश खाना सिखाई जो उन्हें बहुत पसंद है? इसका जवाब पल्लवी ने दिया। वह बोलती हैं, 'महाराष्ट्रियन डिशेज का मैं बताती हूं। मैं जो बनाती थी, इनको कुछ भी पसंद नहीं आता था क्योंकि ये सोचते थे कि ये क्या गरीबों का खाना खाते हो? मराठी खाना इतना सिंपल है, सारी सब्जियां सिर्फ हल्की भूनते हैं और खाते हैं। ये पूरी जिंदगी मुझसे कहते रहे, 'ये गरीबों का खाना है' और अब ये यही खाने लगे हैं क्योंकि इन्हें उस खाने के फायदे का अहसास हुआ।'

दिल्ली में खाते थे बटर चिकन

विवेक बोलते हैं, 'मैं आया था दिल्ली से, वहां तो बटर चिकन, कबाब तंदूरी... वही खाना चलता है मसाले वाला, ऊपर से घी। अब ये कह रही है वरन भात खाओ, नई शादी हुई थी, मैंने कहा चलो खाते हैं वरन भात। वरन में नमक तक होता नहीं, वो भी ऊपर से डालना पड़ता है। नींबू भी ऊपर से डालना पड़ता है। फिर कढ़ी खाओ। मुझे लगा कढ़ी में ऊपर से घी लगा होगा, लाल मिर्च होगी। मराठी लोगों की कढ़ियां हेल्थ फूड जैसी होती हैं। तीसरा ये प्रॉब्लम है, जो देता है थोड़ा-थोड़ा देता है। अब समझ आता है कि ऐसा इसलिए होता है कि खाना बर्बाद न हो। पर दिल्ली में अगर कोई चिकन खाता है और 2-3 पीस फेंक ना दे तो रईस है ही नहीं।'

अब खाते हैं सिंपल खाना

बाद में विवेक बोले, 'अब मैं उस कल्चर से आया तो कल्चर शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो किसानों जैसा गरीब खाना खाते हैं। धीरे-धीरे इन्होंने ज्यादा उत्तर भारतीय खाना अपनाया, पर मैं नहीं खाता अब वो सब खाना। अब मैं इनकी तरह सिंपल खाना खाता हूं। मुझे लगता है कि ये खाने का बेस्ट तरीका है। जो महाराष्ट्र की थाली होती है ना, बहुत इकोनॉमिकल, हेल्दी और अच्छी होती है।'

