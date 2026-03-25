विवेक अग्निहोत्री ने कर दिया कंफर्म, ऑपरेशन सिंदूर पर बनाएंगे फिल्म; पढ़ें डायरेक्टर ने क्या बताया
फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म कंफर्म कर दी है। ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 'टाइनी' ढिल्लों की बुक, ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंजियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पर आधारित होगी।
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 के आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनने की खबरों के बीच विवेक अग्निहोत्री ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसपर फिल्म बना रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 'टाइनी' ढिल्लों की किताब ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंजियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पर आधारित होगी।
ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में विवेक ने कहा, “मैं हमेशा से ऐसी कहानियां सुनाने में विश्वास रखता आया हूं जो असहज हों, लेकिन जरूरी हों। मेरा प्रयास है कि साहस, प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रैटिजिक क्लैरिटी की ये कहानी दर्शकों तक प्रामाणिकता और सिनेमेटिक एक्सपीरियेंस के साथ पहुंचाऊं।”
भूषण कुमार भी होंगे फिल्म के प्रोड्यूसर
विवेक अग्निहोत्री के साथ इस प्रोजेक्ट को टी-सीरीज के भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म में ऑपरेशन सिंदूर, जो 6 से 10 मई के बीच हुआ था, उसकी डीटेल्ड जानकारी दी जाएगी। फिल्ममेकर ने आगे कहा, “हमने सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के सहयोग से ग्राउंड रीसर्च की है ताकि न सिर्फ ये समझा जा सके कि क्या हुआ, बल्कि यह भी कि चीजें कैसे और क्यों हुईं। पब्लिक डोमेन में जो जानकारी मौजूद है चीदें उससे ज्यादा जटिल हैं।”
फिल्म को लेकर क्या बोले भूषण कुमार?
वहीं, भूषण कुमार ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, कुछ कहानियां चुनी नहीं जाती हैं, वो आपको चुनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी ही कहानी है। जब देश इतनी बड़ी घटनाओं से गुजरता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें सच्चाई से दर्ज किया जाए।"
फिल्म के प्रोडक्शन, रिलीज डेट, कास्ट या टाइमलाइन को लेकर अबतक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो उन्हें द बंगाल फाइल्स, द ताशकेंट फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है।
क्या है ऑपरेशन सिंदूर?
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में भारत के 26 लोग मारे गए थे। उस हमले में टूरिस्ट्स से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। इस हमले का बदला लेने के लिए जो जवाबी सैन्य कार्रवाई की गई थी उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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