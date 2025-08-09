Vivek Agnihotri Announces Own Mahabharat After Aamir Khan Reveals His Idea विवेक अग्निहोत्री भी बनाएंगे 'महाभारत' पर फिल्म! जानिए आमिर खान की फिल्म से कैसे होगी अलग, Bollywood Hindi News - Hindustan
विवेक अग्निहोत्री भी बनाएंगे 'महाभारत' पर फिल्म! जानिए आमिर खान की फिल्म से कैसे होगी अलग

आमिर खान और एस.एस. राजामौली के बाद अब विवेक अग्निहोत्री ने भी महाभारत पर फिल्म बनाने की बात कही है। 'द वैक्सीन वॉर' के डायरेक्टर विवेक ने कहा कि यह उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 05:36 AM
विवेक अग्निहोत्री भी अब उन हस्तियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने महाकाव्य 'महाभारत' पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले निर्देशक एस.एस. राजामौली और एक्टर आमिर खान भी महाभारत पर फिल्म बनाने का जिक्र कर चुके हैं। आमिर ने तो यह तक कहा था कि वह जल्द ही महाभारत पर काम शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तकरीबन 4000 करोड़ रुपये की लागत में बन रही इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं।

'महाभारत' करियर की आखिरी फिल्म होगी...

'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्में बना चुके विवेक अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह कई सालों से महाभारत पर काम कर रहे हैं और अगर यह फिल्म बन गई, तो यह उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद वह इससे बड़ी कोई फिल्म नहीं बना पाएंगे। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में विवेक ने कहा कि अगर उनका और करण जौहर का विजन एक जैसा हुआ वह इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करने को तैयार हैं। प्रभास की फ्लॉप फिल्म 'आदिपुरुष' और अपकमिंग फिल्म 'रामायण' पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए विवेक ने कहा कि इस तरह की फिल्मों को ‘कॉमर्शियल प्रोजेक्ट’ की तरह नहीं बनाया जा सकता।

इस किताब पर आधारित होगी विवेक की फिल्म

विवेक अग्निहोत्री ने कहा, “मैं कई सालों से महाभारत पर फिल्म बनाने को लेकर काम कर रहा हूं, जो एस.एल. भैरप्पा की किताब ‘पर्व’ पर आधारित है। यह महाभारत की सबसे बेहतरीन और सम्मानित व्याख्याओं में से एक मानी जाती है, हजारों व्याख्याओं में भी इसकी अपनी जगह है। भैरप्पा जी ने मुझसे इसे फिल्म में बदलने के लिए कहा और मैंने इसके अधिकार ले लिए। मेरा मन कहता है कि अब मुझे राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। बात यह है कि रामायण और महाभारत की कहानियों को आप कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह नहीं बना सकते। ऐसा किया तो किसी तरह बुरे फंसेंगे।”

नहीं चाहते बड़े स्टार्स वाली महंगी फिल्म बनाना

अपनी फिल्म के बारे में और बताते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसे बहुत बड़े पैमाने पर बनाएं। लोगों के पत्थर में भी भगवान देख लेने का उदाहरण देते हुए विवेग ने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी महाभारत एक ऐसी फिल्म हो, जिसमें स्टार हों, बड़ा बजट हो और बाकी सब कुछ जो फिल्मों में होता है। अगर यह मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म होती, तो मैं इसे अब तक बना चुका होता। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह मेरे जीवन का आखिरी काम होगा। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, लेकिन कोई भी महाभारत से आगे कैसे जा सकता है?” करण जौहर के साथ काम करने के बारे में उन्होंने कहा- क्यों नहीं? अगर करण मेरे लिए महाभारत प्रोड्यूस करने का ऑफर दें, तो मैं क्यों मना करूंगा? बशर्ते हमारे विजन एक जैसे हों।

