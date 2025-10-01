अगले इरफान खान कहे जाने पर डरे विशाल जेठवा, बोले- मैं इसे स्वीकार नहीं सकता क्योंकि...
विशाल जेठवा बॉलीवुड की नई जनरेशन के टैलेंटेड एक्टर में से एक हैं। उन्होंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और आज फिल्मों में ऐसा कमाल दिखा रहे हैं कि उनका कम्पैरिजन इरफान खान से हो रहा है।
विशाल जेठवा यंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। पिछले कुछ दिनों से वह अपनी फिल्म होमबाउंड को लेकर काफी चर्चा में हैं। इतना ही नहीं उन्हें अगला इरफान खान तक कहा जा रहा है। इस कम्पैरिजन पर विशाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह एक ऐसी तारीफ है, जिसे वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
द हिंदू को दिए इंटरव्यू में जब विशाल से पूछा गया कि उन्हें फिल्म को लेकर अब तक की सबसे अच्छा कॉम्प्लिमेंट क्या मिला है, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मुझे एक ऐसी तारीफ मिली, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। वह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसने मुझे अनकम्फर्टेबल कर दिया। आमतौर पर मैं फिल्म से रिलेटेड पोस्ट दोबारा शेयर करता हूं, लेकिन इस बार नहीं किया।’
इरफान से तुलना पर बोले
उन्होंने आगे कहा, ‘उसमें लिखा था- विशाल जेठवा- अगले इरफान खान। यह कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इससे डरा हुआ और अनकम्फर्टेबल भी था। मेरी तुलना इरफान खान से की जा रही है, मुझे इसका कोई राइट नहीं है।’
स्क्रीनिंग के दौरान रो पड़े थे
बता दें कि होमबाउंड की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान विशाल रेड कार्पेट पर पैपराजी के सामने पोज देते हुए रो पड़े थे। बाद में उनकी मां उन्हें सांत्वना देती हुईं नजर आई थीं। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग अगला इरफान खान कहकर बुलाने लगे।
विशाल का करियर
दरअसल, इरफान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की और बाद में न सिर्फ बॉलीवुड में, बल्कि हॉलीवुड में भी काम किया। उसी तरह विशाल ने भी अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी। उन्होंने भारत का वीर पुत्र- महाराणा प्रताप, चौधरी अजय कृष्णा जैसे शो में काम किया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला। रानी मुखर्जी के साथ मर्दानी-2 में नजर आने के बाद अब एक्टर होमबाउंड में नजर आएंगे। इस फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ओर से भी सेलेक्ट किया गया है।
