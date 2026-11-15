विशाल ददलानी ने बताया 23 की उम्र में मंदिर में क्यों करवा लिया था अपना मुंडन
इंडियन आइडल के जज सिंगर विशाल ददलानी ने हाल में बताया कि उन्होंने क्यों अपने बाल मुंडवा लिए थे। सिंगर ने छोटी उम्र में मंदिर में अपना मुंडवा कर लिया था। आज तक हैं बिना बालों के।
सिंगर विशाल ददलानी को अपने कई रियलिटी शोज में देखा होगा। सिंगर एक अलग तरह का लुक कैरी करती हैं और अक्सर खुद ही अपने गंजे लुक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन विशाल हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे। उनके लंबे बाल हुआ करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्होंने बाल मुंडवाने वला फैलसा किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। सिंगर ने बताया कि वो भगवान में विश्वास रखते थे और इसी वजह से उन्होंने अपना मुंडन करवाया था।
विशाल ददलानी ने इसलिए मुंडवाया अपना सिर
हाल में विशाल नेहा धूपिया और अंगद बेदी के डबल डेट शो पर पहुंचे थे। इस दौरान सिंगर ने अपने बाल मुंडवाने के बारे में बात की। सिंगर ने कहा कि उन्होंने 23 साल की उम्र में बाल मुंडवाने का फैसला लिया था। उस समय वो बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे।भगवान में गहरी आस्था थी। एक सिन सुबह उठकर उन्हें अचानक तिरुपति जाने का ख्याल आया। वो तिरुपति के दरबार पहुंचे और उन्हें वहां पहुंचने के बाद अपने बाल मुंडवाने की इच्छा हुई। उन्होंने वहीं मुंडन करवाया और तब से लेकर आज तक वो बिना बालों के ही लुक में नजर आते हैं।
विशाल ददलानी जरूरी मुद्दे पर रखते हैं राय
नेहा और अंगद को विशाल ने अपने लंबे बालों वाली फोटो भी दिखाई। सिंगर ने कहा कि समय और उम्र बढ़ने के साथ उनके विचार अब बदल गए हैं। वो नास्तिक बन चुके हैं। अब पहले की तरह भगवान में उनकी आस्था नहीं है। सिंगर ने कई बार इस बारे में खुलकर बात की है। वैसे विशाल अपनी सिंगिंग के साथ कई दूसरी वजहों के चलते भी खबरों में बने रहते हैं। सिंगर अक्सर देश में घटित हो रहे जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कंगना रनौत के बयान के खिलाफ विशाल ने अपनी राय रखी थी। इसके अलावा पिछले दिनों देश में हुए आंदोलन के समर्थन में विशाल ने कई पोस्ट शेयर किए थे।
विशाल ददलानी के गाने
वर्क फ्रंट की बात करें तो विशाल ददलानी लंबे समय से इंडियन आइडल के कई सीजन को जज कर रहे हैं। उन्हें बतौर जज की कुर्सी पर ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। विशाल के गानों को लेकर भ जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है। विशाल ने शाहरुख खान के लिए कई हिट गाने गाए हैं। फिल्म 'रा-वन' का गाना 'छाम्म्क छल्लो', फिल्म 'ओम शांति ओम' का गाना 'अजब सी अदाएं हैं', अक्षय कुमार की फिल्म 'तीस मार खान' का गाना 'शीला की जवानी' में मेल वर्जन विशाल ने गाया है। इसके अलावा कई हिट गाने सिंगर की लिस्ट में शामिल है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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