‘पेनिट्रेशन के बिना इजैक्युलेशन…’; छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर भड़के विशाल ददलानी- उनकी बेटियों, मांओं…
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रेप केस में सजा कम करने के फैसले पर विशाल ददलानी ने गुस्सा निकाला है। कोर्ट का कहना है कि बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं बल्कि रेप की कोशिश है।
रेप के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। कोर्ट ने दोषी की सात साल की सजा कम कर दी है जो कि 2004 में एक निचली अदालत ने दी थी। कोर्ट का कहना है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन के बिना ही इजैक्युलेशन हो जाए तो इसे रेप नहीं बल्कि रेप की कोशिश माना जाएगा। दोषी की अपील सुनते हुए कोर्ट ने सजा अब घटकर तीन साल छह महीने का कठोर कारावास कर दी है और 200 रुपये जुर्माना लगाया है। अब विशाल ददलानी ने छत्तीसगढ़ एचसी के फैसले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है और हैशटैग दिया है, रेपिस्ट बचाओ अभियान।
क्यों भड़के विशाल ददलानी
विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम पर Live Law का ट्वीट शेयर किया है। इस ट्वीट में है, पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना और बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के दोषी की सजा घटाई। इस पर विशाल ने लिखा है, सीरियली? क्या!!!??? लाइवलॉ आपको इन जजेज के नाम लेना शुरू करना चाहिए और इनकी तस्वीरें फैसलों के साथ पोस्ट करनी चाहिए। उनकी पत्नियों, बेटियों, बहनों, मांओं को देखने दो कि उनके घर के पुरुष क्या सोचते हैं। कोई वाकई में रेपिस्ट बचाओ अभियान चला रहा है।
क्या है छत्तीसगढ़ रेप का मामला
मामला 2004 का है। इसमें पीड़ित पक्ष का आरोप था कि वासुदेव गोंड ने 21 मई 2014 को धमतरी में रहने वाली पीड़िता को फुसलाकर अपने घर बुलाया था। उसे एक कमरे में लेजाकर हाथ-पैर बांधे और यौन शोषण किया। इस मामले की शिकायत अर्जुनी पुलिस स्टेशन में दी गई थी। पीड़िता के बयान में विरोधाभाष पाया गया। पहले उसने कहा कि सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ था लेकिन बाद में कहा कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर अपना प्राइवेट पार्ट करीब दस मिनट तक रखा था। मेडिकल में भी पीड़िता के कपड़ों पर वाइट डिसचार्ज और स्पर्म मिले लेकिन हायमन सुरक्षित था।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
इस केस में निचली अदालत ने 6 अप्रैल 2005 को वासुदेव गोंड को आरोपी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। आईपीसी के सेक्शन 342 के तहत छह महीने की सजा भी थी। दोनों सजाएं साथ में चलनी थीं। आरोपी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 16 फरवरी 2026 को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने फैसला दिया, 'रेप साबित करने के लिए पेनिट्रेशन का सबूत जरूरी है भले ही थोड़ा-बहुत हो। इस मामले में जो सबूत हैं वो पूरी तरह रेप साबित नहीं करते हालांकि ये साबित करते हैं कि रेप की कोशिश हुई थी।' कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपराध करने के इरादे से ऐसा किया था और अपराध पूरा होने वाला भी था।
