ये घमंड बंद करें, पीआर कम कीजिए; पीएम मोदी के वीडियो पर विशाल ददलानी बोले- एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा करो
विशाल ददलानी अक्सर हर सोशल मुद्दों पर बात करते हैं। अब विशाल ने हाल ही में शेयर किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर नया वीडियो डाला जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने उन्हें और उनकी मां को गाली दी। अब उनके इस वीडियो के बाद सिंगर विशाल ददलानी ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। विशाल ने सवाल किया कि टियर गैस बरसाई, डंडे मारे, गोली मारी, उसपर गुस्सा नहीं, लेकिन गालियों से दर्द हुआ है।
गोलियां चली तो दिक्कत नहीं, लेकिन गाली देने से संस्कार पर सवाल
विशाल ने वीडियो शेयर किया जिसमें वह बोल रहे हैं कि आज मैं लंबी-लंबी छोड़ना चाहता हूं…ओह मतलब बात करूं। अब क्या है कि टियर गैस बरसी तो कोई बात नहीं, डंडे पड़े या गोलियां चली तो कोई बात नहीं। लेकिन देश के युवा अगर गाली दें तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं? हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। लेकिन गोलियां चली है तो कोई बात नहीं, किसी को नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं। अरे हां आपके घर भी गुंडे आएंगे। एफआईआर भी करवाए जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्हें भी कुचला जाएगा। आक्रोश है, लेकिन गाली नहीं।
पेपर लीक पर आक्रोश नहीं, लेकिन गालियां देने पर
विशाल ने आगे कहा, 'अच्छा कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुआ, लोगों ने सुसाइड किया, पैरेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई, लेकिन इस बात पर आक्रोश नहीं, गालियां दी इसलिए। गालियां वो भी बेटियों ने दी। हालांकि बेटियों और बेटों को इस लेवल पर डिफ्रेंस करना मिसऑजनी है'।
विशाल बोले घमंड बंद कीजिए
विशाल ने फिर अपनी सलाह देते हुए कहा, ‘मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते आपको सलाह दूंगा कि ये घमंड बंद कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील जो बना रहे हैं ये सब बंद कीजिए और प्लीज अच्छे राइटर लेकर आइए। वो जो आपने अच्छे एक्टर्स रखे हैं उनको लेकर आइए।’
अगर अच्छा काम करो तो यही बच्चे आपके गुणगान गाएंगे
विशाल ने फिर आखिर में कहा कि कनेक्शन अगर बनाने हैं तो अच्छे वाले बनाइए, रियल वाले। आप देखिए कि हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया गया है। हमारे देश के युवा प्यार से भरे हैं। आप अगर अच्छा काम कर दो, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा करते हैं तो ये बच्चे ही आपके गुणगान गाएंगे। ये सब रील बनाना, वीडियो बनाना बंद करो। कितना टाइम है आपके पास, कुछ अच्छा करते हैं यार।
विशाल ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, ‘एक मित्र से, एक फ्रैंड तक...#एजुकेशन#गैसलाइटिंग#नीट’।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें