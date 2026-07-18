'कभी ऐसी कायरता देखी है...', सोनम वांगचुक पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़के विशाल ददलानी, देशवासियों से की ये अपील
पूरे देश सोनम के सपोर्ट में हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। यही नहीं सरकार के रवैये को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश भरा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई है। पुलिस द्वारा वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे देश में इस वक्त सोनम वांगचुक को लेकर चर्चा हो रही है। पूरे देश सोनम के सपोर्ट में हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। यही नहीं सरकार के रवैये को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश भरा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई है। पुलिस द्वारा वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। ऐसे में हर आम जनता से लेकर सेलेब्स तक हर कोई उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे में वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर गुस्सा जाहिर किया है।
मेरे देश वालों कब जागोगे...
विशाल ददलानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में विशाल सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बात करते और उनकी हर हालत पर दुख जाहिर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सोनम कहते हैं, 'देखी है आपने कभी ऐसी कायरता। सोनम जी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस देख का ये लोग जो कर रहे हैं। मेरा दिल टूट रहा है। सच में मेरा दिल इससे बुरी तरह टूट रहा है। मेरे देश वालों कब जागोगे अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे। मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। क्या सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हैं कि काश उनकी मदद के लिए मैं वहां होता। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से।'
विशाल से पहले ये सितारे उतरे सोनम के सपोर्ट में
बता दें कि विशाल ददलानी से पहले हाल ही जहां नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, जीनत अमान, स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप, एक्टर शिवांकित सिंह परिहार, कुनिका सदानंद जैसे सेलेब्स ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया। उधर, देवोलीना भट्टाचार्जी ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर गुस्सा निकाला है, जो हाल ही सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने जंतर-मंतर पहुंचे। वहीं, ऋतिक रोशन, जीनत अमान, स्वरा भास्कर, किरन राव, आमिर खान, अनुराग बासु समेत कई कलाकारों इ सोनम वांगचुक की हेल्थ पर अपनी चिंता जताई थी।
सफदरजंग हॉस्पिटल में किया गया भर्ती हैं सोनम वांगचुक
आपको बता दें कि आज सुबह सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि वो लंबे समय तक अनशन पर बैठे थे। इस तरह का बर्ताव अंग्रेजों ने भी नहीं किया जैसा सोनम वांगचुक के साथ हुआ है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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