रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा शादी के बाद 21 शहरों में बांटेंगे मिठाईयां, 16 मंदिरों में करेंगे अन्नदान

Mar 01, 2026 09:43 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी के बाद अब देश के 21 शहरों में मिठाईयां बांट रहे हैं। स्टार कपल ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए शहरों के नाम बताए हैं। साथ ही उन 16 मंदिरों के भी नाम हैं जहां कपल अन्नदान करने वाला है।

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा शादी के बाद 21 शहरों में बांटेंगे मिठाईयां, 16 मंदिरों में करेंगे अन्नदान

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी ग्रैंड शादी के बाद पूरे देश में जश्न मानाने वाले हैं। स्टारकपल ने अपनी शादी के बाद देश के कई शहरों में मिठाई बांटने और मंदिरों में अन्नदान करने की बात कही है। रश्मिका और विजय ने शादी के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर कर पूरी जानकारी दी है। कपल ने बताया है कि 1 मार्च को 21शहरों में मिठाईयां बांटीं जाएंगी। विजय और रश्मिका के इस अनोखे अंदाज को फैंस पसंद कर रहे हैं।

देश भर के लोगों के साथ मना रहे हैं शादी का जश्न

जॉइंट स्टेटमेंट शेयर कर रश्मिका और विजय ने लिखा है, इस देश के प्यारे लोग, आप हमेशा हमारी जर्नी और प्यार का हिस्सा रहे हैं। अपमे साथ अपनी शादी का जश्न मनाना खुशी की बात है। भारत में त्योहार कैसे मनाया जाता है? मिठाई और खाने के साथ। इसलिए 1 मार्च को हम देश भर में मिठाइयों से भरे ट्रक भेज रहे हैं, ताकि जीवन के इस खास पल को आप सभी के साथ शेयर कर सकें। इसके अलावा हम देश के कई मंदिरों में अन्नदान करने वाले हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। विजय और रश्मिका।

rashmika mandanna vijay deverakonda distributing sweets

21 शहरों में भेजी गई मिठाईयां

अगली तस्वीर में उन शहरों की जानकारी है जहां मिठाई भेजी गई है। इस लिस्ट में दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, करीमनगर, महबूबनगर, अहमदाबाद, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर, कोच्चि, कुर्ग, मैसूर, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुडुचेरी और बिहार शामिल हैं। पोस्ट में जानकारी दी गई है कि ट्रेन की देरी की वजह से बिहार में सोमवार तक मिठाईयां पहुंच पाएंगी।

इन मंदिरों में करेंगे अन्नदान

अगली तस्वीर में उन मंदिरों की जानकारी दी गई है जहां रश्मिका और विजय अन्नदान करने वाले हैं। कपल ने बताया, उत्तर प्रदेश के वृंदावन का श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, कर्नाटक के बेंगलुरु का शिवोहम मंदिर, मैसूर का चामुंडेश्वरी मंदिर और कूर्ग का Paadi Igguthappa मंदिर, छत्तीसगढ़ के रायपुर का श्री श्री राधा रस बिहारी जी मंदिर, असम के गुवाहाटी का श्री रुक्मिणी मंदिर, गुजरात के अहमदाबाद का श्री श्री गोविंदा धाम मंदिर इस्कॉन, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर ऐसे 16 मंदिरों में रश्मिका और विजय अन्नदान करने वाले हैं। कपल अपनी शादी इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं।

खास थी शादी

बता दें, रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर में ग्रैंड तरीके से अपनी शादी की रस्में पूरी की। दोनों की इस शादी में परिवार के सदस्य और कुछ खास दोस्त ही मेहमान बने थे। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं। रश्मिका के पोस्ट पर 24 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आए हैं। रश्मिका विजय की शादी की तस्वीरों ने विराट कोहली की तस्वीरों की रीच को पीछे छोड़ दिया है।

