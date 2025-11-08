7 साल बाद अनुष्का करेंगी कमबैक, रिलीज होगी सालों से अटकी ये बायोपिक फिल्म?

संक्षेप: Anushka Sharma Acting Comeback: अनुष्का शर्मा जल्द ही चकदा एक्सप्रेस के साथ एक्टिंग कमबैक कर सकती हैं। चकदा एक्सप्रेस 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है।

विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा लंबे वक्त से स्क्रीन से दूर हैं। उन्होंने साल 2022 में अपनी फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। हालांकि, वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद चकदा एक्सप्रेस की टीम फिल्म को रिलीज करने के लिए बेताब है। इस फिल्म के साथ अनुष्का शर्मा अपना एक्टिंग कमबैक कर सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेकर्स ने नेटफ्लिक्स को लिखी चिट्ठी मिड डे की रिपोर्ट की मानें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद चकदा एक्सप्रेस की टीम ने नेटफ्लिक्स के टॉप एग्जीक्यूटिव को फिल्म रिलीज करने के लिए चिट्ठी लिखी है। सूत्रों की मानें तो मेकर्स ने अपनी चिट्ठी में लिखा है- "हमने नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर पूछा है कि क्या विवाद से ऊपर उठकर फिल्म को रिलीज़ कर सकते हैं। झूलन दी जैसी दिग्गज हस्ती पर बनी बायोपिक दर्शकों तक पहुंचने की हकदार है।"

क्यों अब तक रिलीज नहीं हुई फिल्म रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म सालों से अटकी हुई है क्योंकि फिल्म जिस तरह से बनी है वो नेटफ्लिक्स को पसंद नहीं आई है। प्रोडक्शन हाउस का बजट से ऊपर खर्च हो गया है। परेशानी और भी बढ़ गई जब प्लेटफॉर्म हेड्स को प्रोजेक्ट जिस तरह बन रहा था वो पसंद नहीं आया। लेकिन वो एक सॉलिड फिल्म है।

चकदा एक्सप्रेस के राइट्स अभी नेटफ्लिक्स के पास हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद उस बायोपिक ने अपनी ओर ध्यान खींचा है। इस महीने में ये तय किया जा सकता है कि कुछ और काम करने के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है कि नहीं।