विवेक अग्निहोत्री की पड़ोसी थीं अनुष्का शर्मा; ‘शादी से पहले विराट कोहली…’

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री एक वक्त पर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पड़ोसी थे। उन्होंने बताया कि जब अनुष्का विराट को डेट कर रही थीं, तब विराट अक्सर अनुष्का से मिलने उनके घर आते थे।

द बंगाल फाइल्स बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में बताया कि एक वक्त था जब वो अनुष्का शर्मा के पड़ोसी थे। उन्होंने कहा कि अनुष्का के पिता और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। विवेक ने बताया कि उस वक्त अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे को डेट कर रहे थ। विवेक ने बताया कि विराट अक्सर अनुष्का शर्मा से मिलने उनके घर आया करते थे।

जब अनुष्का के पड़ोसी हुआ करते थे विवेक द रौनक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान विवेक ने बताया, "उस वक्त अनुष्का शर्मा मेरी पड़ोसी थीं। हम सेम सोसाइटी में रहते थे, हमने वो सोसाइटी छोड़ दी है, और उन्होंने भी छोड़ दी होगी...लेकिन उनके पिता अब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनकी शादी (विराट और अनुष्का) से बहुत पहले, विराट उनसे मिलने अक्सर उनके घर आते थे। हमारी सोसाइटी के बच्चे पागल हो जाते थे। वो उनकी गाड़ी के पीछे भागते थे। विराट के बारे में बस यही याद है मुझे।"

विराट से कभी नहीं मिले विवेक विवेक ने आगे बताया कि वो कभी विराट से पर्सनली नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट इतना पसंद नहीं है। उन्हें काम के बीच क्रिकेट देखने का टाइम नहीं मिलता है। वो काफी बिजी रहते हैं।