Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVirat Kohli posted photo with Anushka Sharma with caption stepping in 2026 with light of my life
विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ पोस्ट की तस्वीर, लिखा- मैं अपनी जिंदगी की…

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ पोस्ट की तस्वीर, लिखा- मैं अपनी जिंदगी की…

संक्षेप:

Virat Kohli Anushka Sharma: विराट कोहली ने बुधवार के दिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ फोटो पोस्ट की है। इतना ही नहीं, उन्होंने रोमांटिक कैप्शन भी लिखा है।

Dec 31, 2025 08:42 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में उनके साथ उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, दोनों के चेहरों पर एक टैटू भी दिखाई दे रहा है। विराट के चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क बना हुआ है। वहीं अनुष्का के चेहरे पर तितली बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोमांटिक कैप्शन

इस फोटो को पोस्ट कर विराट कोहली ने कैप्शन में लिखा, ‘मैं अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ साल 2026 में प्रवेश करने जा रहा हूं।’ विराट की पोस्ट पर कमेंट कर लोग उन्हें नए साल की बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ उनके फेस पर बने टैटू को देखकर ये कह रहे हैं कि वे दोनों अपने बच्चों के साथ पार्टी कर रहे होंगे इसलिए ऐसा टैटू बनवाया होगा।

दिल्ली की तरफ से खेलेंगे विराट?

विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार वापसी की है और 15 साल बाद पहली बार वह लिस्ट-ए टूर्नामेंट में खेलते नजर आए हैं। अब उम्मीद है कि विराट 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रेलवेज के खिलाफ दिल्ली की तरफ से खेलेंगे।

विराट का परफॉर्मेंस

अब तक विराट जबरदस्त फॉर्म में दिखे हैं। पहले मैच में शानदार 131 रन बनाने के बाद उन्होंने अगली पारी में 77 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं, उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 16 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं और सबसे तेज 16 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

विराट कोहली

शादी को पूरे हुए 8 साल

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी दिसंबर 2017 में हुई थी। शादी के चार साल बाद विराट और अनुष्का के घर में लक्ष्मी आई। दोनों वामिका कोहली के मां-बाप बने। वहीं साल 2024 में अनुष्का ने बेटे अकाय को जन्म दिया।

ये भी पढ़ें:KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, 10वें सवाल तक नहीं ली एक भी लाइफलाइन
ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन की आंखें हुईं नम, धर्मेंद्र की बात करते ही कपकपाने लगी आवाज, बोले…
ये भी पढ़ें:क्राइम थ्रिलर फिल्म पसंद है? नेटफ्लिक्स है? देखें 7.7 IMDb रेटिंग वाली ये मूवी
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Virat Kohli anushka sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।