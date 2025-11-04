Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडvirat kohli fan calls him bewafa in a funny reel Anushka sharma liked the post people reacts kya akaay ke papa
अनुष्का शर्मा तक पहुंची विराट कोहली की 'बेवफाई', लोग बोले- क्या यार अकाय के पापा?

अनुष्का शर्मा तक पहुंची विराट कोहली की 'बेवफाई', लोग बोले- क्या यार अकाय के पापा?

संक्षेप: विराट कोहली ने क्रिकेट में काफी उतार-चढ़ाव देखा है और वह हमेशा अनुष्का को अपना सच्चा सपोर्टर बताते हैं। इस बात पर अक्सर उनके दूसरे सपोर्टर्स फनी रील्स बनाते रहते हैं। इस बार अनुष्का ने भी एक रील को लाइक किया है।

Tue, 4 Nov 2025 09:45 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विराट कोहली अपनी जिंदगी बदलने और सफलता का क्रेडिट हमेशा वाइफ अनुष्का को देते हैं। उनके ऐसे ही एक स्टेटमेंट पर एक फैन ने रिएक्ट किया है। पृथ्वी नाम के सोशल मीडिया ने एक रील बनाई जिसमें वह विराट को इनडायरेक्टली बेवफा बता रहा है। विराट ने कहा था कि खराब समय में सिर्फ अनुष्का सच्ची सपोर्टर रही हैं, इस पर फैन ने मजेदार रिएक्शन दिया है। अनुष्का ने इस रील को लाइक किया इसके बाद यह और चर्चा में आ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है रील में

यह रील विराट कोहली के फैन पृथ्वी जवेरी के इंस्टाग्राम पर है। उन्होंने फनी तरीके से दिखाया है कि विराट कोहली के बयान से उनका दिल किस कदर टूटा है। वह खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश भी करते हैं और रोते दिखाई देते हैं। कैप्शन में लिखा है, जब विराट कोहली बोले कि उनके डाउनफॉल में सिर्फ अनुष्का शर्मा ने उन्हें सपोर्ट किया। पृथ्वी ने इस रील पर 'बेवफा' गाना लगाया है।

लोगों का रिएक्शन

पृथ्वी की इस रील को 7 दिन में 28 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं जिनमें अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। अनीत पड्डा भी इस रील को पसंद करने वालों में से हैं। पृथ्वी के कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख रहे हैं कि अनुष्का ने यह रील लाइक की है। एक ने पृथ्वी को सांत्वना दी है, कोी बात नहीं रिश्तों में लॉजिक नहीं होता बस मैजिक होता है। एक ने विराट कोहली को लिखा है, एक बार डीएम खोलकर तो देख, गर्लफ्रेंड से ज्यादा मैसेज तुझे किया है। एक ने लिखा है, क्या यार अकाय के पापा। एक ने लिखा है, धोखा। एक और ने लिखा है, अनुष्का भाभी ने रील लाइक की। एक कमेंट है, भाभीजी तक पहुंच गया वीडियो।

पहले भी बन चुकी हैं रील्स

पृथ्वी ने यह रील एक इंटरव्यू के रिफरेंस में बनाई थी। इसमें विराट ने बोला था कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ अनुष्का शर्मा ने सपोर्ट किया। पृथ्वी ने रील के जरिये दिखाया है कि वह भी विराट के सच्चे सपोर्टर रहे हैं। लोग इस रील को काफी पसंद कर रहे हैं। विराट के स्टेटमेंट पर पहले भी कई लोग फनी रील बना चुके हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
anushka sharma Virat Kohli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।