विराट कोहली ने पहली बार सिनेमा हॉल में देखी थी ये फिल्म; लग रहा था कि कुछ...

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। विराट कोहली का बॉलीवुड से खास नाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि विराट कोहली ने पहली बार सिनेमाहॉल में कौन सी फिल्म देखी थी। 

Wed, 5 Nov 2025 10:39 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग काफी शानदार है। विराट कोहली बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो हॉलीवु़ड से ज्याद बॉलीवुड फिल्में देखते हैं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने अपने जीवन में सिनेमाहॉल में सबसे पहले कौन सी फिल्म देखी थी।

विराट ने सबसे पहले देखी थी बॉर्डर

साल 2023 में स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में सुमुखी सुरेश से खास बातचीत में विराट कोहली ने बताया था कि उन्होंने हॉल में सबसे पहले कौन सी फिल्म देखी थी। विराट कोहली ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर देखी थी।

विराट ने बताया कैसी थी फीलिंग

विराट कोहली ने कहा कि उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने कहां देखी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली के तिलक नगर के एक सिनेमाहॉल में बॉर्डर देखी थी। विराट कोहली ने कहा कि घुसते वक्त ऐसा लग रहा था मतलब आज तो कुछ होने वाला है। विराट कोहली ने बताया कि जब वो करीब 10 साल के थे तब पहली बार फिल्म देखने गए थे।

1997 में रिलीज हुई थी बॉरर्ड

बॉर्डर की बात करें तो ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट, तबु और सुनील शेट्टी जैसे सितारे नजर आए थे। अब जल्द ही बॉर्डर 2 रिलीज होगी। बॉर्डर 2 में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सनी देओल और अहान पांडे जैसे सितारे नजर आएंगे।

Virat Kohli

