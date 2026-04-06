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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने देखी रणवीर सिंह की धुरंधर-2, लिखा- 4 घंटे तक…

Apr 06, 2026 11:33 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने सोमवार के दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर 2’ की तारीफ की है। पढ़िए उन्होंने क्या लिखा।

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने देखी रणवीर सिंह की धुरंधर-2, लिखा- 4 घंटे तक…

Virat Kohli Anushka Sharma on Dhurandhar 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने फिल्म ‘धुरंधर 2’ के बारे में बात की है। उन्होंने सोमवार के दिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म की तारीफ की है। ‘धुरंधर द रिवेंज’ के डायरेक्टर आदित्य धर के क्राफ्ट को सलाम किया है। पढ़िए उन्होंने क्या लिखा है।

अनुष्का शर्मा का पोस्ट

अनुष्का शर्मा ने फिल्म की लंबाई और निर्देशक के विजन की तारीफ करते हुए लिखा, ‘क्या शानदार फिल्म बनाई है आपने आदित्य धर! लगभग 4 घंटे लंबी फिल्म बनाने के लिए बहुत साहस और विश्वास की जरूरत होती है। फिल्म शुरू से अंत तक आपको बांधे रखती है। आप एक बेहद मौलिक और मंझे हुए फिल्म निर्माता हैं।’

रणवीर के बारे में क्या बोलीं अनुष्का?

रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए अनुष्का ने कहा कि उन्होंने एक जीवन में एक बार मिलने वाला किरदार निभाया है। इसके अलावा उन्होंने आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सहित पूरी स्टार कास्ट की तारीफ की।

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अनुष्का शर्मा का पोस्ट

विराट कोहली बोले- 4 घंटे तक पलक नहीं झपकाई

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने आदित्य धर को 'जीनियस' बताते हुए लिखा, ‘आज फिल्म देखी और मैं यह कह सकता हूं कि मैंने भारत में आज तक ऐसा सिनेमाई अनुभव नहीं देखा। मैं लगभग 4 घंटे तक बिना हिले-डुले बैठा रहा। आदित्य धर, आपकी प्रतिभा फिल्म में साफ झलकती है।’

रणवीर सिंह की तारीफ

रणवीर सिंह के लिए विराट ने विशेष तौर पर लिखा कि इस फिल्म के बाद रणवीर ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है और उनका प्रदर्शन बियॉन्ड ब्रिलियंट है।

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विराट कोहली का पोस्ट

‘धुरंधर 2’ बाक्स ऑफिस कलेक्शन

‘धुरंधर द रिवेंज’ ने 20वें दिन 10 करोड़ रुपये की कमाई की है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से ग्रॉस 1,225.72 करोड़ रुपये और नेट 1,023.77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,622.72 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

‘धुरंधर 2’ के बारे में

लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ को 5 में से 3.5 स्टार्स दिए हैं। यूं तो ‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से ज्यादा एक्शन सीन्स और मारधाड़ है। किंतु, गाने और कहानी ‘धुरंधर’ की बेहतर थी। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ देखने वाले कह रहे हैं कि उन्हें ‘धुरंधर 2’ में अक्षय खन्ना की कमी खली।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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