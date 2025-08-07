वीगन विराट-अनुष्का को ऐनिवर्सरी पर शेफ ने खिलाई थी सांप और बीफ वाली डिश लेकिन ट्विस्ट के साथ
विराट और अनुष्का दोनों नॉनवेज नहीं खाते। ऐसे में जब उनके शेफ को वियतनामी खाना बनाता था तो चैलेंज था कि बिना सांप और बीफ के कैसे बनाएं क्योंकि यही स्पेशिऐलिटी होती है। हर्ष ने बताया कि उन्होंने क्या किया था।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वीगन डायट लेते हैं। दोनों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वे अपनी डायट बताते हैं। विराट-अनुष्का दोनों ही खाने-पीने में बहुत अहतियात रखते हैं। सिलेब्रिटी शेफ हर्ष ने उनकी ऐनिवर्सरी से जुड़ा मजेदार किस्सा बताया है। उन्होंने एक बार इस मौके पर उनके लिए वियतनामी खाना बनाया था। वियतनामी फूड में सांप और बीफ पड़ता है। विराट-अनुष्का वीगन थे तो ये चैलेंज था कि कैसे बनाया जाए। हर्ष ने बताया कि उन्होंने क्या ट्रिक निकाली थी ताकि उनकी डायट से खिलवाड़ न हो।
बनाया था वियतनामी सूप
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में शेफ हर्ष ने बताया, 'विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की ऐनीवर्सरी पर दिसंबर 2019 में मैंने फॉ Pho (वियतनामी सूप जिसमें बीफ या चिकन होता है) बनाया लेकिन इसमें ट्विस्ट था। दोनों वीगन हैं, ट्रडिशनल फॉ तो नॉन-वेजिटेरियन चीजों से बनता है। इसमें चिकन और बीफ होता है। उस वक्त वे लोग ग्लूटन फ्री का रहे थे तो हमने राइस के नूडल्स बनाए। फॉ में ये ट्रडिशनल होता है और ग्लूटन फ्री भी।'
सांप की जगह डाली ये सब्जी
हर्ष ने एक और मुश्किल के बारे में बताया। बोले, 'वियतनामी खाने में सांप बहुत होते हैं- स्नेक वाइन यहां तक कि स्नेक मीट भी। अब वीगन को सांप कैसे सर्व किए जाएं?' हर्ष ने सांप की जगह स्नेक गॉर्ड (चिंचिडा) लिया और उसको सर्व मेन इनग्रीडिएंट बनाकर सर्व किया। हर्ष ने बताया कि उन्हें डायट को नहीं तोड़ना था और कुछ मजेदार भी करना था तो ये तरीका निकाला।
किस सिलेब्रिटी का है बेस्ट किचन
हर्ष ने सिलेब्रिटीज से जुड़ी कई और बातें भी शेयर कीं। उन्होंने रैपिड फायर में बताया कि एक बार रणबीर कपूर के बर्थडे पर गड़बड़ हो गई थी। उन्हें लगा था कि बर्थडे वाले दिन शाम को डिनर पार्टी है जबकि पार्टी एक दिन पहले थी। हालांकि उन्होंने सब मैनेज कर लिया था और कोई इस बारे में नहीं जान पाया। हर्ष ने बताया कि रणबीर का कम्फर्ट फूड सरसों का साग और छोले भटूरे है। वहीं नागार्जुन के किचन की बहुत तारीफ की। बताया कि उनके पास इनडोर और आउटडोर किचन। सब्जियां उगा रखी हैं। डेडिकेटेड स्टोर रूम है। हर्ष ने बताया कि जाह्नवी कपूर मीठे की बहुत शौकीन हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।