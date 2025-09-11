शर्टलेस सलमान खान ने अवॉर्ड शो में कुनिका सदानंद को कंधे पर उठाया? वायरल हो रहा है वीडियो

सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उस वीडियो में सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 की कुनिका सदानंद हैं। आइए बताते हैं कि ये सच है या नहीं।

‘बिग बॉस 19’ में जब से कुनिका सदानंद का बेटा एंट्री कर चुका है, तभी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह क्लिप सलमान खान के एक पुराने अवॉर्ड फंक्शन का है, जिसमें वे शर्टलेस होकर ब्लैक ड्रेस पहनी एक महिला के साथ स्टेज पर डांस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान सलमान उस महिला को कंधे पर उठाते भी नजर आते हैं।

अफवाहों ने पकड़ी रफ्तार वीडियो वायरल होते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि सलमान के साथ स्टेज पर डांस कर रही महिला कोई और नहीं, बल्कि कुनिका सदानंद हैं। इसी वजह से, कहा जाने लगा कि शो के भीतर उन्हें ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ मिल रहा है।

असलियत क्या है? हालांकि, अब इस अफवाह की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। स्टेज पर सलमान खान के साथ नजर आ रही महिला दरअसल मशहूर कोरियोग्राफर **पोनी वर्मा** हैं, जो साउथ के दिग्गज अभिनेता **प्रकाश राज** की पत्नी भी हैं। यह वीडियो न तो बिग बॉस से जुड़ा है और न ही कुनिका सदानंद से।