अमिताभ बच्चन से जलन के चलते रोते थे विनोद खन्ना, ओशो के भाई ने बताया फिल्में नहीं कुछ और थी वजह
विनोद खन्ना काफी दिनों ओशो के सानिध्य में रहे। उनके पास जब वह परेशान रहते तो ओशो भांप गए थे कि वजह क्या है। उन्होंने बताया कि वह अमिताभ बच्चन के सांसद बन जाने से खुश नहीं थे।
विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से जलते थे, ये बात पहले भी सुर्खियों में आ चुकी है। अब ओशो के भाई शैलेंद्र सरस्वती ने बताया है कि यूएस में अमिताभ बच्चन परेशान रहते थे। जब ओशो ने उनसे पूछा कि उनके परेशान रहने की वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि बीवी-बच्चों की याद आती है। जबकि अमितातभ बच्चन का सांसद बन जाना उन्हें रास नहीं आ रहा था।
अक्सर रोते थे विनोद खन्ना
शैलेंद्र सरस्वती ने बताया कि विनोद अक्सर रोते थे। जब ओशो ने विनोद से पूछा कि वह इतने परेशान क्यों हैं तो उन्होंने बताया कि बीवी, बच्चों की याद आ रही है। पर ओशो को शक था कि ये बात नहीं है। बल्कि ओशो को लगता था कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से जलते थे। शैलेंद्र बोले, 'ओशो बोले कि वह अपनी पत्नी-बच्चों को याद नहीं कर रहे। जबसे विनोद यूएस आए, उनके सबसे बड़े कॉम्पिटीटर अमिताभ बच्चन सांसद बन गए और अचेतन मन में कहीं न कहीं वह उनसे जलते हैं। विनोद को भी यह नहीं पता।'
ओशो ने दी थी चुनाव लड़ने की सलाह
ओशो ने उनसे कहा था कि विनोद अपोजिशन पार्टी जाइन कर लें और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव लड़ें। शैलेंद्र बोले, 'विनोद ने ये जानकर रोने लगे और बोले कि ऐसी बात नहीं है। वह बोले कि उन्हें राजनीति की परवाह नहीं है, बस परिवार की याद आ रही है। ओशो बोले, नहीं तुम सतही तौर पर अपने इमोशंस की बात कर रहे हो। तुम दर्द छिपा रहे हो और मैं यह देख सकता हूं। तुम्हारा दिमाग सतही तौर पर तुमको बता रहा है तुम अपने बच्चों को याद कर रहे हो। तुम अमिताभ बच्चन से जलते हो। तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए।'
भारत में हो गया किसी और से प्यार
ओशो के भाई ने बताया कि विनोद खन्ना वापस इंडिया गए तो अपने परिवार से नहीं मिले, जिन्हें याद करने का यूएस में दावा कर रहे थे। उन्हें किसी और से प्यार हो गया और नया परिवार शुरू कर लिया। उन्होंने बाद में यह बात भी स्वीकार की कि उन्हें अपने बीवी-बच्चों से लगाव नहीं था। पॉलिटिक्स जॉइन करके भी विनोद को लगा कि इससे भी कुछ नहीं मिलता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।