अमिताभ बच्चन वाला रोल करने वाले थे विनोद खन्ना, जानिए कैसे लीड स्टार से बन गए साइड हीरो

विनोद खन्ना जो उस दौर में अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने अपनी एक फिल्म में सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए साइड हीरो का रोल प्ले किया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:39 PM
साल 1977 में आई फिल्म 'खून पसीना' सुपरहिट रही थी, राकेश कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड हीरो थे और विनोद खन्ना ने साइड हीरो का रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में पहले विनोद खन्ना लीड रोल प्ले करने वाले थे। दरअसल फिल्म के निर्देशक राकेश कुमार की दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना के साथ गहरी दोस्ती थी। विनोद खन्ना जब की किसी प्रोड्यूसर से मिलते थे तो राकेश को काम देने की बात कह दिया करते थे।

लीड रोल करने वाले थे विनोद खन्ना

राकेश उन दिनों प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट थे। इसी बीच ओम प्रकाश के ब्रदर इन लॉ एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे। उन्होंने राकेश को अपनी फिल्म के लिए निर्देशक चुन लिया। तय यह किया गया कि फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल प्ले करेंगे और डैनी को सपोर्टिंग किरदार दिया जाएगा। प्रकाश मेहरा को जब इस फिल्म के बारे में पता चला कि उनका असिस्टेंट एक कमाल की फिल्म बनाने जा रहा है, तो उन्होंने रात के 1 बजे उन्हें राकेश को अपने घर बुला लिया।

बहुत तनाव में रहे थे राकेश कुमार

जब प्रकाश मेहरा ने राकेश से पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि अब यह फिल्म मैं बनाऊंगा (प्रोड्यूस करूंगा)। हीरो अमिताभ बच्चन होगा और विनोद खन्ना को सपोर्टिंग रोल मिलेगा। राकेश अगले 2 दिन तक बहुत तनाव में रहे, क्योंकि जिस शख्स की वजह से उन्हें काम मिला था, वह उसके ही खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। राकेश ने जाकर विनोद को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया और जाकर जब पूरी बात बताई तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। राकेश ने रोते हुए कहा कि आपने सपोर्टिंग रोल नहीं किया तो फिल्म मेरे हाथ से चली जाएगी।

विनोद खन्ना ने निभाई अपनी दोस्ती

राकेश ने कहा कि मैं बर्बाद हो जाऊगा। विनोद खन्ना को तरस आ गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए 'हां' कह दिया और प्रकाश मेहरा ने उन्हें अमिताभ के बराबर पैसे भी दिए। इस तरह जिस फिल्म में विनोद खन्ना को लीड हीरो का रोल प्ले करना था, उसमें वह साइड हीरो बनकर रह गए। लेकिन ऐसा विनोद खन्ना ने अपने बड़े दिल और दोस्ती निभाने के लिए किया था। लेकिन दर्शकों को यह फिल्म पसंद आई और इस तरह राकेश कुमार के करियर की गाड़ी चल पड़ी।

