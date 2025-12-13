Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVinod Khanna Got Candid About His Need For Sex Said I Am No Saint As Far As Women Are Concerned
विनोद खन्ना ने जब खुलेआम कहा था- महिलाओं के मामले में मुझे भी जरूरत होती है...

विनोद खन्ना ने जब खुलेआम कहा था- महिलाओं के मामले में मुझे भी जरूरत होती है...

संक्षेप:

विनोद खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है जो उस समय काफी चर्चा में रहा था जब उन्होंने कहा था कि महिलाओं को लेकर वह कोई संत नहीं हैं।

Dec 13, 2025 11:39 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना अपने समय में ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते थे। इसके अलावा उनके पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रहती थीं। इन दिनों उनके बेटे अक्षय खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं तो ऐसे में विनोद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंटीमेसी और सेक्स की जरूरत पर बात करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले थे विनोद खन्ना

दरअसल, रेड्डिट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनोद अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बात करते हुए कह रहे हैं, 'खैर मैं बैचलर था और मैं कोई संत नहीं महिलाओं के मामले में। मुझे भी सेक्स की उतनी जरूरत है जितनी बाकी लोगों को है। बिना महिलाओं के हम यहां नहीं हो सकते। तो किसी को मेरे महिलाओं के साथ होने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए?'

अक्षय नहीं करते पर्सनल लाइफ पर बात

वैसे विनोद जहां काफी बोल्ड रहते थे और खुलकर बोलते थे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, वहीं अक्षय पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करते थे। वैसे अक्षय का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है जैसे करिश्मा कपूर और तारा शर्मा, लेकिन एक्टर ने खुद कभी इस बारे में नहीं कहा। तारा को लेकर तो उन्होंने हमेशा कहा कि वह उनकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड हैं।

विनोद ने जहां 2 शादी की थी, एक बार गीतांजली खन्ना(अक्षय खन्ना की मां) और दूसरी बार उन्होंने कविता खन्ना से शादी की। वहीं अक्षय ने कभी शादी नहीं की।

read moreये भी पढ़ें:
अक्षय ने ‘धुरंधर’ में किया पापा विनोद खन्ना वाला डांस? पुराना वीडियो वायरल

अक्षय को सिंगल रहना पसंद

उन्होंने कहा था, मैं अपनी लाइफ केयरफ्री जीना चाहता हूं। मुझे जिम्मेदारी पसंद नहीं और बच्चों से ज्यादा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। आदमी के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं अकेला खुश हूं बिना जिम्मेदारी के साथ। किसी चीज की चिंता नहीं होती। मुझे सिर्फ अपनी चिंता करनी है और यह शानदार लाइफ है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।