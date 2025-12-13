विनोद खन्ना ने जब खुलेआम कहा था- महिलाओं के मामले में मुझे भी जरूरत होती है...

संक्षेप: विनोद खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है जो उस समय काफी चर्चा में रहा था जब उन्होंने कहा था कि महिलाओं को लेकर वह कोई संत नहीं हैं।

दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना अपने समय में ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते थे। इसके अलावा उनके पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रहती थीं। इन दिनों उनके बेटे अक्षय खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं तो ऐसे में विनोद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंटीमेसी और सेक्स की जरूरत पर बात करते हैं।

क्या बोले थे विनोद खन्ना दरअसल, रेड्डिट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनोद अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बात करते हुए कह रहे हैं, 'खैर मैं बैचलर था और मैं कोई संत नहीं महिलाओं के मामले में। मुझे भी सेक्स की उतनी जरूरत है जितनी बाकी लोगों को है। बिना महिलाओं के हम यहां नहीं हो सकते। तो किसी को मेरे महिलाओं के साथ होने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए?'

अक्षय नहीं करते पर्सनल लाइफ पर बात वैसे विनोद जहां काफी बोल्ड रहते थे और खुलकर बोलते थे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, वहीं अक्षय पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करते थे। वैसे अक्षय का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है जैसे करिश्मा कपूर और तारा शर्मा, लेकिन एक्टर ने खुद कभी इस बारे में नहीं कहा। तारा को लेकर तो उन्होंने हमेशा कहा कि वह उनकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड हैं।

विनोद ने जहां 2 शादी की थी, एक बार गीतांजली खन्ना(अक्षय खन्ना की मां) और दूसरी बार उन्होंने कविता खन्ना से शादी की। वहीं अक्षय ने कभी शादी नहीं की।