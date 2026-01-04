Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVillains Like Akshaye Khanna Get Cheered Rakesh Bedi Compares Dhurandhar Star To Shatrughan Sinha
अक्षय खन्ना जैसे विलेन को तारीफें मिलती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से की राकेश बेदी ने तुलना

अक्षय खन्ना जैसे विलेन को तारीफें मिलती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से की राकेश बेदी ने तुलना

संक्षेप:

धुरंधर फेम राकेश बेदी ने बताया कि आखिर क्यों विलन होने के बावजूद राकेश खन्ना को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। इसके अलावा उन्होंने धुरंधर 2 को लेकर भी बात की।

Jan 04, 2026 07:45 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर की ताबड़तोड़ कमाई और शानदार रिस्पॉन्स मिलने से फिल्म की पूरी टीम खुश है। फिल्म की रिलीज को लगभग 1 महीना हो गया है और अब भी थिएटर्स में धुरंधर छाई हुई है। फिल्म में अहम किरदार निभा रहे राकेश बेदी ने अब धुरंधर उसके आगे सीक्वल और अपने किरदार को लेकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि आगे पार्ट में उनका किरदार और ज्यादा डार्क होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले

फरिदून से बात करते हुए राकेश ने अक्षय के नेचर को लेकर कहा, ‘मैं उस नेचर का हूं कि मैं सेट पर सभी से बात करता हूं और जोक मारता हूं। अक्षय हालांकि थोड़े अलग हैं। वह एक कॉर्नर में चुप बैठे होते हैं और अपनी बुक्स पढ़ते हैं या फोन देखते हैं। लेकिन जब भी हम साथ में बैठे होते शूट से पहले, हमारी बातें होती। वह मुझसे थिएटर के बारे में पूछते। मैं भी उनसे कुछ पूछता तो हमारी अच्छी बातें भी हुई, लेकिन जब सीन की बात होती तो हम काफी रिहर्सल करते।’

अक्षय के किरदार का दर्शकों से ऐसे कनेक्शन कैसा बना इस पर राकेश ने कहा, ‘उनके किरदार में फ्लेबॉयेंस है जो एफए9एलए गाने से और बढ़ गया। जब एक विलन को पसंद किया जाने लगता है तब उसे हीरो से ज्यादा प्यार मिलता है।’

अक्षय को शत्रुघ्न सिन्हा से किया कम्पेयर

राकेश ने आगे कहा, ‘उदाहरण के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए। जब वह अपने पीक पर थे, उनकी एंट्री तालियों के साथ होती थी जबकि वह हर फिल्म में विलन का रोल निभाते थे। उन्हें बतौर विलन काफी पसंद किया जाता था।’

धुरंधर 2 के लिए क्रेज

धुरंधर की सक्सेस के बाद धुरंधर 2 से की जा रही उम्मीद पर राकेश ने कहा, ‘एक महिला ने मुझे कहा कि धुरंधर देखने के बाद वह चाहती हैं कि अब मैं सो जाऊं और सीधा उस दिन उठूं जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज होगी। ऐसा है लोगों का फिल्म को लेकर रिएक्शन।’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमने एक शानदार स्टोरी बताई, लेकिन क्लाइमेक्स में हमने सब कुछ नहीं बताया। अब सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और कैसे इसका एंड होगा। ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धुरंधर का हर सीन काफी एंगेजिंग था, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के लिए कमर्शियल फॉर्मूला नहीं लिया।’

अपने किरदार को लेकर बोले और कमीना होगा

सीक्वल में उनके किरदार से क्या उम्मीद की जा सकती है इस पर राकेश ने कहा, ‘अभी मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मेरा किरदार अब और कमीना होगा जो आपने पहले पार्ट में देखा, उससे भी ज्यादा।’

ये भी पढ़ें:शाहरुख की ‘किंग’ और रणबीर-विकी की ‘लव एंड वॉर’ होगी 2 भागों में रिलीज?

कब रिलीज होगी धुरंधर 2

धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन सभी अपने किरदारों के साथ दोबारा दिखेंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dhurandhar akshaye khanna ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।