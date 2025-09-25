मेडल पहनते वक्त रानी से क्या बात कर रहे थे शाहरुख खान? पास बैठे विक्रांत मैसी ने बताया

नैशनल अवॉर्ड सेरिमनी में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी विक्रांत मैसी के पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि शाहरुख अवॉर्ड लेकर आए तो क्या बोले थे और सब वहां मेडल पहनते वक्त क्या बातें कर रहे थे।

नैशनल अवॉर्ड्स सेरिमनी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें शाहरुख और रानी के मेडल पहनने वाली क्लिप्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। रानी और शाहरुख खान के साथ विक्रांत मैसी भी बैठे थे। उन्होंने भी साथ में मेडल पहना था। अब उन्होंने बताया है कि मेडल पहनते वक्त शाहरुख रानी से क्या बोले थे और वे लोग अवॉर्ड को लेकर कैसे बच्चों की तरह एक्साइटेड थे।

अवॉर्ड लेकर क्या बोले शाहरुख शाहरुख और रानी के रिएक्शन पर विक्रांत मैसी ने एएनआई से कहा, 'बच्चों जैसे, यह शब्द उनके लिए सही होगा। इतनी सफलता के बाद भी रानी मैम और शाहरुख सर ने ये क्वॉलिटी बनाकर खी है यह देखना बहुत इंस्पायरिंग है। जब शाहरुख वापस आए और बोले, 'मैं तो ये मेडल पहन रहा हूं।' हम दोनों बोले, हां हमें भी पहनना है, पहन लें। तो वह बोले, 'हां पहनते हैं, क्यों नहीं।' इसे पहनना थोड़ा कठिन था तो हम वहां एक-दूसरे की मदद भी कर रहे थे।'

मैनेजर को दिखाया मेडल इवेंट के कई सारे ऐसे मोमेंट कैप्चर हुए जो लोगों को पसंद आए। शाहरुख मेडल नहीं पहन पा रहे थे तो रानी ने मदद की। फिर अपने फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करके शाहरुख को दिखाया कि मेडल उन पर कैसा दिख रहा है। शाहरुख ने मेडल पहनकर बच्चों की तरह खुश होते हुए पीछे बैठीं अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को दिखाया। पूजा ने वहां से हामी भरी कि ठीक दिख रहा है।



