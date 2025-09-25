vikrant massey told what Shahrukh khan and rani Mukherjee were talking after winning national award and wearing medals मेडल पहनते वक्त रानी से क्या बात कर रहे थे शाहरुख खान? पास बैठे विक्रांत मैसी ने बताया, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडvikrant massey told what Shahrukh khan and rani Mukherjee were talking after winning national award and wearing medals

मेडल पहनते वक्त रानी से क्या बात कर रहे थे शाहरुख खान? पास बैठे विक्रांत मैसी ने बताया

नैशनल अवॉर्ड सेरिमनी में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी विक्रांत मैसी के पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि शाहरुख अवॉर्ड लेकर आए तो क्या बोले थे और सब वहां मेडल पहनते वक्त क्या बातें कर रहे थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:40 PM
share Share
Follow Us on
मेडल पहनते वक्त रानी से क्या बात कर रहे थे शाहरुख खान? पास बैठे विक्रांत मैसी ने बताया

नैशनल अवॉर्ड्स सेरिमनी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें शाहरुख और रानी के मेडल पहनने वाली क्लिप्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। रानी और शाहरुख खान के साथ विक्रांत मैसी भी बैठे थे। उन्होंने भी साथ में मेडल पहना था। अब उन्होंने बताया है कि मेडल पहनते वक्त शाहरुख रानी से क्या बोले थे और वे लोग अवॉर्ड को लेकर कैसे बच्चों की तरह एक्साइटेड थे।

अवॉर्ड लेकर क्या बोले शाहरुख

शाहरुख और रानी के रिएक्शन पर विक्रांत मैसी ने एएनआई से कहा, 'बच्चों जैसे, यह शब्द उनके लिए सही होगा। इतनी सफलता के बाद भी रानी मैम और शाहरुख सर ने ये क्वॉलिटी बनाकर खी है यह देखना बहुत इंस्पायरिंग है। जब शाहरुख वापस आए और बोले, 'मैं तो ये मेडल पहन रहा हूं।' हम दोनों बोले, हां हमें भी पहनना है, पहन लें। तो वह बोले, 'हां पहनते हैं, क्यों नहीं।' इसे पहनना थोड़ा कठिन था तो हम वहां एक-दूसरे की मदद भी कर रहे थे।'

मैनेजर को दिखाया मेडल

इवेंट के कई सारे ऐसे मोमेंट कैप्चर हुए जो लोगों को पसंद आए। शाहरुख मेडल नहीं पहन पा रहे थे तो रानी ने मदद की। फिर अपने फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करके शाहरुख को दिखाया कि मेडल उन पर कैसा दिख रहा है। शाहरुख ने मेडल पहनकर बच्चों की तरह खुश होते हुए पीछे बैठीं अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को दिखाया। पूजा ने वहां से हामी भरी कि ठीक दिख रहा है।

शाहरुख को मिला पहला नैशनल अवॉर्ड

इवेंट की वायरल क्लिप में शाहरुख एक जगह रानी का पल्लू संभालते दिख रहे हैं और एक जगह बाल भी ठीक किए। शाहरुख ने रानी के गाल पर किस किया और उन्होंने थैंक यू कहा। रानी मुखर्जी और शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नैशनल अवॉर्ड मिला है।

national awards

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।