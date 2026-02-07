विक्रांत मैसी ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों खाली छोड़ा बेटे वरदान के बर्थ सर्टिफिकेट पर धर्म वाला कॉलम, कहा- 'जब भारत

संक्षेप: विक्रांत मैसी ने हाल ही में अपने लेस्टेट इंटरव्यू में विक्रांत ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने शीतल ठाकुर ने बेटे वरदान के लीगल डॉक्यूमेंटेशन में धर्म वाला कॉलम जानबूझकर खाली छोड़ा। इसे पीछे की वजह जानकर आप भी उनकी तारीफ करेंगे।

बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी आज किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं। विक्रांत ने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई। वो न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपनी सादगी के लिए भी जाने जाने जाते हैं। विक्रांत ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ इन दिनों अपनी पेरेंटिंग और निजी पहचान को लेकर लिया गए फैसले को लेकर चर्चा में है। हाल ही में अपने लेस्टेट इंटरव्यू में विक्रांत ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने शीतल ठाकुर ने बेटे वरदान के लीगल डॉक्यूमेंटेशन में धर्म वाला कॉलम जानबूझकर खाली छोड़ा। उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई।

आखिर क्यों छोड़ा 'धर्म वाला कॉलम' दरअसल, विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर के बेटे वरदान का जन्म 7 फरवरी, 2024 को हुआ था, और शुरू से ही कपल ने उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर 'धर्म वाला कॉलम' खाली छोड़ने का फैसला किया था। ऐसे में अब एक्टर ने टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में ऐसा करने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'देखिए, भारत सरकार मुझे यह ऑप्शन देती है कि मैं धर्म वाले कॉलम में लिखूं या नहीं। यह आप पर निर्भर करता है। और इसका इस्तेमाल करना मेरा अधिकार है।'