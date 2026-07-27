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अजय देवगन की ‘चौहान’ में विक्रांत मैसी की एंट्री? दोनों के बीच दिखाई जाएगी जबरदस्त टकरार

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने की फिल्म चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री होने की खबर है। एक्टर जबरदस्त किरदार में नजर आएंगे। दोनों के बीच की टकरार जबरदस्त होने वाली है।

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अजय देवगन की चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री

अजय देवगन ने ने पिता वीरू देवगन के जन्मदिन पर अपनी नई फिल्म चौहान का टीजर रिलीज कर फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दे दिया था। फिल्म में उन्हें कश्मीर के पत्थरबाजों से लड़ते दिखाया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके विलेन का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान में अजय देवगन के खिलाफ विक्रांत मैसी नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में उनका किरदार अहम होने वाला है।

चौहान में होंगे विक्रांत मैसी

नीरज यादव के डायरेक्शन बन रही चौहान की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। अजय देवगन का रोल टीजर से ही साफ हो गया है जिसमें उन्हें कश्मीर में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी है। अब विक्रांत मैसी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान में विक्रांत एक ग्रे किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म में उनकी और अजय देवगन की टकरार दिखाई जाएगी जो सबसे बड़ी हाईलाइट मानी जा रही है। हालांकि, टीजर देखने के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है।

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चौहान रिलीज डेट

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि विक्रांत को फिल्म की कहानी बहुत पसंद किया है और उन्होंने इससे जुड़ने के लिए तुरंत हां कर दी। आगे कहा गया है कि अजय देवगन और विक्रांत अलग जनरेशन के जबरदस्त एक्टर्स है।दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान की शूटिंग इस साल सितंबर या अक्टूबर में शुरू की जा सकती है। इसे 1 अक्टूबर 2027 में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम जारी है। इस फिल्म को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय हिमांशु शर्मा है।

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अजय देवगन की आने वाली फिल्मों की लिस्ट

बता दें, अजय देवगन को हाल में कॉमेडी फिल्मों में देखा गया है। पिछले कुछ समय में उनकी फिल्में सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2 और धमाल 4 जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। अब आने वाले दिनों में एक्टर को दृश्यम 3, रेंजर, गोलमाल 5 और चौहान जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।

विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्में

विक्रांत मैसी की बात करें तो एक्टर को 12th फेल में पसंद किया गया था। उनके किरदार ने नेशनल अवॉर्ड तक अपने नाम किया। अब आने वाले दिनों में एक्टर चौहान के अलावा वाइट नाम की फिल्म में नजर आएंगे। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होगी जिसमें उन्हें स्प्रिचुअल लीडर श्री श्री रवि शंकर के किरदार में देखा जा सकेगा।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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