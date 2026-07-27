अजय देवगन की ‘चौहान’ में विक्रांत मैसी की एंट्री? दोनों के बीच दिखाई जाएगी जबरदस्त टकरार
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने की फिल्म चौहान में विक्रांत मैसी की एंट्री होने की खबर है। एक्टर जबरदस्त किरदार में नजर आएंगे। दोनों के बीच की टकरार जबरदस्त होने वाली है।
अजय देवगन ने ने पिता वीरू देवगन के जन्मदिन पर अपनी नई फिल्म चौहान का टीजर रिलीज कर फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दे दिया था। फिल्म में उन्हें कश्मीर के पत्थरबाजों से लड़ते दिखाया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके विलेन का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान में अजय देवगन के खिलाफ विक्रांत मैसी नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में उनका किरदार अहम होने वाला है।
चौहान में होंगे विक्रांत मैसी
नीरज यादव के डायरेक्शन बन रही चौहान की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। अजय देवगन का रोल टीजर से ही साफ हो गया है जिसमें उन्हें कश्मीर में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी है। अब विक्रांत मैसी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान में विक्रांत एक ग्रे किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म में उनकी और अजय देवगन की टकरार दिखाई जाएगी जो सबसे बड़ी हाईलाइट मानी जा रही है। हालांकि, टीजर देखने के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है।
चौहान रिलीज डेट
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि विक्रांत को फिल्म की कहानी बहुत पसंद किया है और उन्होंने इससे जुड़ने के लिए तुरंत हां कर दी। आगे कहा गया है कि अजय देवगन और विक्रांत अलग जनरेशन के जबरदस्त एक्टर्स है।दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म चौहान की शूटिंग इस साल सितंबर या अक्टूबर में शुरू की जा सकती है। इसे 1 अक्टूबर 2027 में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम जारी है। इस फिल्म को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय हिमांशु शर्मा है।
अजय देवगन की आने वाली फिल्मों की लिस्ट
बता दें, अजय देवगन को हाल में कॉमेडी फिल्मों में देखा गया है। पिछले कुछ समय में उनकी फिल्में सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2 और धमाल 4 जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। अब आने वाले दिनों में एक्टर को दृश्यम 3, रेंजर, गोलमाल 5 और चौहान जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।
विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्में
विक्रांत मैसी की बात करें तो एक्टर को 12th फेल में पसंद किया गया था। उनके किरदार ने नेशनल अवॉर्ड तक अपने नाम किया। अब आने वाले दिनों में एक्टर चौहान के अलावा वाइट नाम की फिल्म में नजर आएंगे। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होगी जिसमें उन्हें स्प्रिचुअल लीडर श्री श्री रवि शंकर के किरदार में देखा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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