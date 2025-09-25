Vikrant Massey confirms replacing Kartik Aaryan in Dostana 2 with Lakshya ‘दोस्ताना 2’ पर काम शुरू, फिल्म में कार्तिक आर्यन की जगह इस एक्टर को किया गया है कास्ट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Dostana 2: ‘दोस्ताना 2’ पर काम शुरू हो गया है। फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स का नाम भी सामने आ गया। हालांकि लीड एक्ट्रेस के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 02:02 PM
करण जौहर की चर्चित फिल्म ‘दोस्ताना 2’ को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पहले इस प्रोजेक्ट में कार्तिक आर्यन, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लालवानी को कास्ट किया गया था, लेकिन विवादों के बाद कार्तिक को फिल्म से बाहर कर दिया गया। अब उनकी जगह दूसरे एक्टर को लिया गया है। कौन? आइए बताते हैं।

नेशनल अवॉर्ड विनर विक्रांत मैसी ने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया है। विक्रांत ने खुद इस बात की पुष्टि की है। दिलचस्प बात यह होगी कि यह उनकी पहली धर्मा प्रोडक्शन फिल्म होगी। विक्रांत के साथ लक्ष्य भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। हालांकि, फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होंगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। विक्रांत का कहना है कि इस राज से करण जौहर खुद पर्दा उठाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, ‘दोस्ताना 2’ की शूटिंग यूरोप में होगी और इसमें विक्रांत का बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलेगा। वह डिजाइनर कपड़ों और स्टाइलिश चश्मों में नजर आएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि करण जौहर जल्द ही फिल्म की बाकी कास्ट और रिलीज डेट का ऐलान करेंगे।

साल 2008 में रिलीज हुई करण जौहर प्रोडक्शन की फिल्म ‘दोस्ताना’ सुपरहिट साबित हुई थी। अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि इसके गाने और फैशन ट्रेंड्स भी पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। फिल्म की कहानी दोस्ती और रिश्तों के नए मायनों को लेकर थी, जिसे दर्शकों ने खुले दिल से अपनाया। इसी वजह से ‘दोस्ताना 2’ को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है।

