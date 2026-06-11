विक्रम भट्ट ने बताया जेल जाकर मिली सीख; दोस्तों ने मुंह मोड़ा, कैदियों ने किया था स्वागत, की मदद
विक्रम भट्ट जेल में थे तो उन्होंने जीवन के बारे में काफी कुछ सीखा। उन्हें प्रार्थना की शक्ति पता चली। यह भी पता चला कि कौन उन्हें समझता है और कौन नहीं।
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट पैसों से जुड़ी धोखा-धड़ी के मामले में जेल में रहकर आ चुके हैं। इस दौरान क्या झेला इसका अनुभव उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया था। अब एक इंटरव्यू में भी बताया है कि उनसे किसी पावरफुल इंसान की मदद लेने के लिए कहा गया था। साथ ही कुछ दोस्तों ने शायद इसलिए मुंह मोड़ लिया क्योंकि वह जेल रहकर आए हैं। विक्रम भट्ट ने बताया कि कैसे जेल के अंदर उनकी कुछ लोगों से दोस्ती हुई।
प्रार्थना की ताकत का हुआ अहसास
एएनआई से बातचीत में विक्रम ने माना कि बीते कुछ महीने भले ही परेशानी देने वाले रहे हों लेकिन उन्होंने काफी कुछ सीखा भी। विक्रम बोले, 'मेरी वाइफ और मैं बेगुनाह थे। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था पर मैं जेल में था तो मुझे एक चीज की ताकत का अहसास हुआ वो थी प्रार्थना की ताकत। मैंने हमेशा ईश्वर पर विश्वास किया लेकिन वहां मैंने सब कुछ उनको सौंप दिया। मैंने खुद से कहा, 'देखो मैं उतना पैसे वाला नहीं हों कि दुनिया का सबसे अच्छा वकील कर सकूं। अगर मेरे पास कोई सपोर्ट है तो वो आप हैं। किसी ने मुझसे कहा कि एक बहुत पावरफुल शख्स से डील कर लो। मैंने कहा, 'मैं भले पावरफुल ना होऊं लेकिन मेरा ईश्वर है। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मुझे जमानत मिल जाएगी। बेल मिलने के बाद भी अगर केस जारी रहा तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा।''
बात नहीं करते हैं कुछ दोस्त
विक्रम भट्ट आगे बताते हैं, 'कुछ दोस्त हैं जो अब मुझसे बात नहीं करते हैं, जबकि वे पहले करते थे। शायद उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया या ऐसे इंसान से मतलब नहीं रखना चाहते जो जेल जा चुका है। यह वजह हो सकती है। मैं बस ये सोचता हूं कि जो मुझे जानते हैं मुझ पर यकीन नहीं करते। जो मुझ पर यकीन करते हैं वो मुझे सच में नहीं जानते।'
जेल में किया गया स्वागत
विक्रम भट्ट ने बताया कि जेल में उनके नए दोस्त बने। उनके बैरक में कई सारे दोस्त थे। विक्रम बताते हैं कि जब वह पहली बार जेल पहुंचे उस वक्त रात थी। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और सोने की व्यवस्था भी की। किसी ने तकिया दिया तो किसी ने ब्लैंकेट तो किसी ने पानी की बॉटल।
क्या था मामला
बीते साल विक्रम भट्ट 70 से ज्यादा दिनों तक जेल में रहे हैं। उनके खिलाफ नवंबर 2025 में उदयपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अजय नाम के शख्स ने आरोप लगाया था कि विक्रम भट्ट के प्रोडक्शन हाउस से उनका फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का एग्रीमेंट हुआ है। वह अपनी पत्नी की याद में मूवी बनाना चाहते हैं लेकिन फिल्में नहीं बनीं। आरोप था कि प्रोडक्शन हाउस ने ये पैसा मार लिया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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