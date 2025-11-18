Hindustan Hindi News
विक्रम भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ का धोखाधड़ी मामला दर्ज, फिल्ममेकर बोले- पुलिस को गुमराह…

संक्षेप: विक्रम भट्ट के खिलाफ उदयपुर में एक फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर धोखाधड़ी मामला दर्ज किया गया है। विक्रम पर 30 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जानें विक्रम ने इस पर क्या कहा है।

Tue, 18 Nov 2025 10:14 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट एक मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ उदयपुर में एक फिल्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। यह केस भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। हालांकि विक्रम ने इन आरोपों को गलत बताया है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिएंडेट ऑफ पुलिस योगेश गोयल ने कहा कि डॉक्टर अजय मुरदिया ने विक्रम भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

क्या है विक्रम के खिलाफ शिकायत

गोयल ने कहा, ‘एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपनी दिवंगत पत्नी की याद में उन्होंने विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ कुछ फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का समझौता किया था। शिकायतकर्ता ने विक्रम भट्ट की कंपनी को पैसे दिए थे और कॉन्टैक्ट साइन किया था कि वह 4 फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन हाउस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर पाए और 2 फिल्में जो बनीं उनका श्रेय सही ढंग से नहीं दिया गया। वहीं जिन फिल्मों का सबसे ज्यादा बजट था उसका प्रोडक्शन हाउस कभी शुरू ही नहीं हुआ। जांच चल रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।’

विक्रम की सफाई

विक्रम भट्ट ने हालांकि इन आरोपों को गलत बताया है और कहा कि पुलिस को मिसलीड किया गया है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी। मुझे लगता है राजस्थान पुलिस को मिसलीड किया गया है। मेरे पास ना कोई लेटर है, ना नोटिस या बाकी कुछ। वो कहते हैं कि 200 करोड़ रुपये के लालच में मैंने 30 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया। अगर उन्होंने पुलिस को यह कहा है तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क होना चाहिए। अगर ये केस है तो फिर ये गलत है।

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर मैंने आपको बेवकूफ बनाया है तो आप मेरे साथ तीसरी फिल्म क्यों बना रहे हो। लेकिन सच यह है कि उन्होंने मेरे वर्कर्स को पे नहीं किया है। ये सब मेरे पास इमेल में है।’

