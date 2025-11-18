विक्रम भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ का धोखाधड़ी मामला दर्ज, फिल्ममेकर बोले- पुलिस को गुमराह…

संक्षेप: विक्रम भट्ट के खिलाफ उदयपुर में एक फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर धोखाधड़ी मामला दर्ज किया गया है। विक्रम पर 30 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जानें विक्रम ने इस पर क्या कहा है।

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट एक मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ उदयपुर में एक फिल्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। यह केस भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। हालांकि विक्रम ने इन आरोपों को गलत बताया है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिएंडेट ऑफ पुलिस योगेश गोयल ने कहा कि डॉक्टर अजय मुरदिया ने विक्रम भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

क्या है विक्रम के खिलाफ शिकायत गोयल ने कहा, ‘एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपनी दिवंगत पत्नी की याद में उन्होंने विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ कुछ फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का समझौता किया था। शिकायतकर्ता ने विक्रम भट्ट की कंपनी को पैसे दिए थे और कॉन्टैक्ट साइन किया था कि वह 4 फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन हाउस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर पाए और 2 फिल्में जो बनीं उनका श्रेय सही ढंग से नहीं दिया गया। वहीं जिन फिल्मों का सबसे ज्यादा बजट था उसका प्रोडक्शन हाउस कभी शुरू ही नहीं हुआ। जांच चल रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।’

विक्रम की सफाई विक्रम भट्ट ने हालांकि इन आरोपों को गलत बताया है और कहा कि पुलिस को मिसलीड किया गया है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी। मुझे लगता है राजस्थान पुलिस को मिसलीड किया गया है। मेरे पास ना कोई लेटर है, ना नोटिस या बाकी कुछ। वो कहते हैं कि 200 करोड़ रुपये के लालच में मैंने 30 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया। अगर उन्होंने पुलिस को यह कहा है तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क होना चाहिए। अगर ये केस है तो फिर ये गलत है।