Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विजय से अलग होने के लिए कोर्ट पहुंचीं पत्नी संगीता, चेन्नई वाले घर में रहने देने की मांग की

Mar 07, 2026 05:09 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विजय हाल ही में एक शादी में एक्ट्रेस त्रिशा के साथ नजर आईं। अब इसी बीच खबर आ रही है कि संगीता ने अंतरिम रेस्डिन्शियल राइट्स की मांग की।

विजय से अलग होने के लिए कोर्ट पहुंचीं पत्नी संगीता, चेन्नई वाले घर में रहने देने की मांग की

विजय पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी फाइल की है। वहीं अब जो नया अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक संगीता ने चेंगलपट्टू के जिला न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की, जिसमें उन्होंने अपने शादी को रद्द करने और अंतरिम रेस्डिन्शियल राइट्स की मांग की।

संगीता विजय को याचिकाकर्ता के रूप में लिस्ट किया गया है, जबकि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के स्टार विजय रिसपॉन्डेन्ट हैं। यह मामला एस.एम.ओ.पी. की 2026 की कार्यवाही में एक अंतरिम आवेदन (आई.ए.) के रूप में रजस्टिर किया गया है।

क्या है मामला

बता दें कि याचिका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 27(1) (a), (b) और (d) के तहत दर्ज हुई है। इस याचिका में 1998 में यूनाइटेड किंगडम में उनके लीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी रेफ्रेंस दिया गया है, जो अगले साल चेन्नई में हुई शादी से पहले हुई थी।

घर में रहने की मांग

तलाक के पेटिशन के साथ संगीता ने अंतरिम ऑर्डर की मांग की है, जिससे उन्हें मामले के अंतिम निपटारे तक चेन्नई के कैसुआरीना ड्राइव स्थित दंपति के वैवाहिक घर में रहना जारी रखने की अनुमति मिल सके। याचिका में कहा गया है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और फिलहाल भारत में उनका कोई अन्य घर नहीं है।

लीगल डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि अंतरिम निवास के लिए उनकी रिक्वेस्ट को एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से किया गया है ताकि जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान उन्हें हाउसिंग सिक्योरिटी मिले।

विजय के अफेयर की थी बात

बता दें कि याचिका में बताया गया है कि अप्रैल 2021 में संगीता को विजय के किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ रिलेशन का पता चला था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि विजय सार्वजनिक रूप से और विदेश यात्राओं के दौरान एक्ट्रेस के साथ खुलेआम साथ दिखे, जिससे याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें और उनके बच्चों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

संगीता और विजय

संगीता और विजय ने अगस्त 1999 में शादी की थी। दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की थी और दोनों के 2 बच्चे हैं।

त्रिशा के साथ दिखे विजय

बता दें कि हाल ही में विजय, त्रिशा कृष्णन के साथ नजर आए। दोनों साथ में एक शादी के फंक्शन में नजर आए। दोनों को साथ देखकर फैंस काफी हैरान हुए। वहीं दोनों के रिलेशन की खबरों को हवा मिलने लगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Vijay

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।