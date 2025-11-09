विजय वर्मा की मदद के लिए आगे आई थीं आमिर खान की बेटी आयरा, आज भी शुक्रगुजार हैं एक्टर

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने हाल में बताया कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब आमिर खान की बेटी आयरा खान आगे आई और मदद की। एक्टर आयरा की वजह से स्थिति का सामना कर सके।

बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने अपनी शानदार एक्टिंग से कई किरदारों को यादगार बना दिया है। गली बॉय में मोइन, दहाड़ में हैदर, मिर्जापुर में भोला और कालकूट में रवीशंकर चौबे, हर रोल में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनकी एक्टिंग में एक गहराई है जो ऑडियंस को भीतर तक छू जाती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाले इस आत्मविश्वास से भरे इंसान के हंसते चेहरे के पीछे एक बुरा दौर भी था, जब विजय वर्मा डिप्रेशन से जूझ रहे थे।

डिप्रेशन में थे विजय पॉडकास्ट चैप्टर 2 में विजय ने खुलकर बताया कि बचपन में अपने पिता के साथ उनका रिश्ता काफी मुश्किल था। पिता उनसे बहुत उम्मीदें रखते थे, करियर, दोस्त, और यहां तक कि वो अपना वक्त कैसे बिताते हैं, सब पर उनकी राय होती थी। इस दबाव ने विजय के मन में गहरी चोट छोड़ी, जो वक्त के साथ और बढ़ती गई। लॉकडाउन के दौरान जब ज़िंदगी ठहर सी गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो भीतर से कितने अकेले हो चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैं मुंबई के अपने छोटे से फ्लैट में अकेला था, उस छोटी सी छत का आसमान ही मेरा सहारा बना। वहीं मुझे लगा कि मैं खुद से कितना दूर हो चुका हूं।”

आमिर खान की बेटी ने की मदद इसी दौरान आमिर खान की बेटी आयरा खान उनकी जिंदगी में एक सहारा बनकर आईं। विजय बताते हैं कि जब वो मानसिक रूप से लगातार गिर रहे थे, तब आयरा ने ही उन्हें संभाला। उसने कहा, “विजय, तुम्हें कुछ करना होगा।” उसने उन्हें ज़ूम वर्कआउट्स में जोड़ा और धीरे-धीरे थेरेपी लेने के लिए प्रेरित किया। आयरा ने उन्हें समझाया कि थेरेपी कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का तरीका है।