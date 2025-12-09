Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
विजय वर्मा ने 'पब्लिक रिलेशनशिप' पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे कंट्रोल में नहीं था, हर दिन...

विजय वर्मा ने 'पब्लिक रिलेशनशिप' पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे कंट्रोल में नहीं था, हर दिन...

विजय वर्मा कुछ समय पहले तक अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में थे। इसके बाद से उनके प्रोजेक्ट्स भी कुछ रिलीज नहीं हुए। अब विजय नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं।

Dec 09, 2025 11:48 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
विजय वर्मा अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर हैं। उनकी एक्टिंग ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। विजय जो पहले हर कुछ महीने में नए प्रोजेक्ट के साथ आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से वह ब्रेक पर थे और अब उन्होंने इस ब्रेक के पीछे की वजह बताई है। विजय का कहना है कि उनके ब्रेक के पीछे की वजह है उनकी पर्सनल लाइफ जो पिछले कुछ समय में ज्यादा स्पॉटलाइट में थी।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए विजय ने माना कि उनके आस-पास का ध्यान अब उनकी कला पर नहीं रहा। विजय ने कहा कि काम आ नहीं रहा था इसलिए बातें किसी और मुद्दे को लेकर होने लगी। उनका यह इशारा तमन्ना भाटिया के साथ उनके रिलेशनशिप के दौरान का है।

एक भी इंटरव्यू नहीं दिया फिर भी रही चर्चा

विजय ने कहा, ‘मुझे बिल्कुल शांति पसंद है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आईसी 814 के बाद कभी प्रेस से बात नहीं की। एक भी इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे बारे में हर जगह बात हो रही थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। हर दिन आपके फैसले और लाइफ खराब हो जाती है। मुझे गैप की जरूरत थी, मुझे चुप्पी चाहिए थी। लेकिन इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था।’

गुस्ताख दिल को लेकर बोले

विजय अब गुस्ताख दिल में नजर आने वाले हैं। इस पर विजय ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये बायप्रोडक्ट है स्पॉटलाइट में रहने का पब्लिक रिलेशनशिप की वजह से।’

बता दें कि पिछले साल तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रिलेशन काफी चर्चा में रहा था। वहीं इसी साल मार्च में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई।

