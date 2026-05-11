विजय और तृषा का गाना 'Appadi Podu' हुआ वायरल, जानते हैं इसका मतलब? हिंदी में बना है इसका रीमेक
विजय थलापति के चुनाव जीतने के बाद से ही उनका और तृषा कृष्णन का सुपरहिट गाना ‘अप्पाडी पोडु’ सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड करने लगा है। आपको पता है हिंदी में इसका रीमेक बन चुका है।
आजकल इंस्टाग्राम रील्स में एक तमिल गाना जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। विजय थलपति और तृषा कृष्णन पर फिल्माया गया यह गाना ‘Appadi Podu’ है। सिर्फ साउथ के लोग ही नहीं, नॉर्थ भारत के दर्शक भी इस गाने की बीट्स के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन वे ये भी पूछ रहे हैं कि इस गाने का मतलब है क्या? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है।
किस फिल्म का गाना है ये?
ये गाना फिल्म ‘घिल्ली’ (Ghilli) का है। इस फिल्म में पहली बार विजय और तृषा ने साथ में काम किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने को दिवंगत सिंगर केके (KK) ने गाया था। विजय और तृषा की जोड़ी और केके की आवाज ने इसे सुपरहिट बना दिया था। आज भी अगर विजय और तृषा का कोई वीडियो सामने आता है तो लोग बैकग्राउंड में इसी गाने का इस्तेमाल करते हैं।
आज सोशल मीडिया पर ये गाना क्यों कर रहा है ट्रेंड?
थलपति विजय ने जिस दिन चुनाव जीते थे उस दिन उनकी कथित गर्लफ्रेंड तृषा का जन्मदिन था। ऐसे में लोग विजय और तृषा के बारे में सर्च करने लगे और इस गाने को शेयर करने लगे।
अक्षय कुमार की फिल्म में यूज हुआ था इसका हिंदी रीमेक
हिंदी दर्शकों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस फिल्म का हिंदी में रीमेक बन चुका है। साल 2013 में आई अक्षय कुमार की फिल्म ‘बॉस’ का सुपरहिट गाना ‘हम ना तोड़े’ दरअसल 'Appadi Podu' का ही ऑफिशियल हिंदी रीमेक है।
|गाना
|Appadi Podu
|हम ना तोड़े
|फिल्म
|घिल्ली
|बॉस
|संगीतकार
|विद्यासागर
|पी.ए.दीपक
|मेन लीड
|विजय और तृषा
|अक्षय कुमार, प्रभु देवा
विजय और तृषा की लव स्टोरी
विजय और तृषा के डेटिंग की अफवाहें इन दिनों तेज हैं। विजय ने जिस दिन चुनाव जीते थे उस दिन तृषा उनसे मिलने उनके घर गई थीं। वहीं शपथ ग्रहण वाले दिन भी तृषा, विजय को सपोर्ट करने पहुंची थीं। इतना ही नहीं, विजय को शपथ लेता देख वह इमोशनल हो गई थीं और उन्होंने विजय की मम्मा को गले भी लगाया था।
विजय और उनकी पत्नी
विजय थलापति और उनकी पत्नी संगीता के रिश्ते सही नहीं हैं। संगीता और उनके बच्चे, विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स की मानें तो संगीता ने तलाक की अर्जी डाली है और विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी आरोप लगाए हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।