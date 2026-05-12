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विजय थलापति से पहले ये स्टार्स भी लाए राजनीति में तूफान, मुख्यमंत्री बन रचा इतिहास

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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विजय थलापति हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई एक्टर्स हैं जो मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच चुके हैं।

विजय थलापति से पहले ये स्टार्स भी लाए राजनीति में तूफान, मुख्यमंत्री बन रचा इतिहास

एक्टर्स फिल्मों में तो कई रोल निभाते हैं जैसे पुलिस वाले, वकील, डॉक्टर या राजनेता, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो रियल लाइफ में राजनीति में घुसे और वहां जीत भी हासिल की। जी हां, कई एक्टर्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ राजनीति में एंट्री ली बल्कि जीत हासिल कर वे मुख्यमंत्री भी बने। इस लिस्ट में हाल ही में जो जुड़े हैं वह हैं विजय थलापति। विजय हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बताते हैं इससे पहले कौनसे एक्टर्स मुख्यमंत्री बने हैं।

फिल्में छोड़कर राजनीति में आए विजय

विजय ने अपना फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में एंट्री ली है और अब वह मुख्यमंत्री बन जनता की सारी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। विजय की लास्ट फिल्म जन नायकन है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यह विजय की लास्ट फिल्म है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म 22 जून को रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स ने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।

एमजी रामचंद्रन

एमजी रामचंद्रन जिन्हें एमजीआर कहा जाता है, वह पहले एक्टर हैं जो मुख्यमंत्री बने थे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम उनका ही आता है। उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी का रिप्रजेंट करते हुए 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रामचंद्रन ने 1972 में एआईएडीएमके पार्टी बनाई थी।

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एनटी रामा राव

एनटी रामा राव जिन्हें एनटीआर कहा जाता है वह 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वह उस राज्य के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे। एनटीआर ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा के स्टार रहे थे बल्कि राजनीति में भी उन्होंने खूब कमाल किया।

वी एन जानकी

वी एन जानकी एमजीआर की पत्नी थीं। वह एक्ट्रेस थीं और फिर तमिलनाडु की पहली फीमेल मुख्यमंत्री भी थीं। एमजीआर के निधन के बाद वह मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वह सिर्फ 24 दिन के लिए ही रही थीं। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वह सबसे कम समय की मुख्यमंत्री बनी थीं।

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जे जयललिता

जे जयललिता ना सिर्फ सक्सेसफुल एक्ट्रेस थीं बल्कि उनकी राजनीति जर्नी भी काफी पॉपुलर रही थी। साउथ की पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस ने 140 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थीं और अम्मा के नाम से पॉपुलर थीं।

भगवंत मान

पंजाबी एक्टर और पॉपुलर कॉमेडियन भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री बने साल 2022 में। आम आदमी पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की थी।

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पवन कल्याण

तेलुगु स्टार पवन कल्याण आंध्रप्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। साल 2024 से वह इस पद को संभाल रहे हैं।

वैसे कई एक्टर्स हैं जो राजनीति में शामिल हैं। कई सांसद हैं, हालांकि कुछ ही हैं जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाए हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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