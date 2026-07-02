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खुशखबरी! विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने दिया बयान

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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विजय थलापति की आखिरी फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है। उन्होंने मेकर्स को बदलावों की लिस्ट दी है। सेंसर बोर्ड से लिस्ट मिलने के बाद अब मेकर्स फिल्म की डबिंग पर काम कर रहे हैं।

खुशखबरी! विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने दिया बयान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय थलापति की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब विजय थलापति की आखिरी फिल्म रिलीज की दहलीज पर पहुंच गई है। आइए आपको बताते हैं कि ये फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक दे सकती है।

कहां तक पहुंची बात?

स्क्रीन की रिपोर्ट के अनुसार, सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को देख लिया है और मेकर्स को बदलावों की लिस्ट सौंपी है। सबकुछ ठीक रहा तो ये फिल्म जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में थिएटर्स में दस्तक दे सकती है। इस फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है। मतलब सिर्फ 18 साल से बढ़ी उम्र वाले लोग ही ये फिल्म थिएटर्स में देख पाएंगे।

जना नायगन
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अभी फिल्म पर चल रहा है काम

KVN प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड सुप्रीत मोहन ने पुष्टि की है कि फिल्म जुलाई के अंत या अगस्त के शुरुआती दिनों में रिलीज हो सकती है। वहीं सेंसर बोर्ड से सुझाव मिलने के बाद टीम अगले हफ्ते तक डबिंग का काम पूरा करने की तैयारी में है।

क्यों रिलीज नहीं हो पा रही थी ये फिल्म?

ये फिल्म पहले इसी साल 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी। विजय के फैंस के बीच इसे लेकर भारी क्रेज था क्योंकि विजय ने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कजगम' बनाई थी और एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन रिलीज से ठीक पहले सब गड़बड़ हो गया।

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1. सेंसर बोर्ड का यू-टर्न: दिसंबर 2025 में सेंसर बोर्ड ने कुछ कट लगाने के बाद फिल्म को 'U/A' सर्टिफिकेट देने का मन बना लिया था। लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज कराई कि फिल्म के कुछ सीन्स धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं और सेना को गलत तरीके से दिखाने वाले हैं। ऐसे में सेंसर बोर्ड ने 5 जनवरी को अचानक फिल्म को 'रिवाइजिंग कमेटी' को भेज दिया।

2. ऑनलाइन लीक का झटका: अप्रैल 2026 में फिल्म का कुछ हिस्सा इंटरनेट पर लीक हो गया। तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया।

3. बदली राजनीति: इसी दौरान तमिलनाडु में चुनाव हुए, जहां विजय की पार्टी को भारी बहुमत मिला और उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई।

CM Thalapathy Vijay
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'जन नायकन' के बारे में कुछ खास बातें

डायरेक्टर: एच. विनोथ

प्रोड्यूसर: वेंकट के. नारायण

एक्टर्स: थलापति विजय और पूजा हेगड़े के अलावा गौतम वासुदेव मेनन, प्रिया भवानी शंकर, अजमल अमीर और योगी बाबू जैसे कलाकार हैं।

संगीत: जी.वी. प्रकाश कुमार ने इसका म्यूजिक तैयार किया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Vijay Thalapathy

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