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थलापति विजय की जीत के बाद चर्चा में 2 अजीब इत्तेफाक, लोग बोले- कुदरत ने इशारा कर दिया था

May 06, 2026 12:19 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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विजय थलापति की जीत के बाद उनके फैन्स ने इंटरनेट पर गदर काट रखा है। वे एक के बाद एक ऐसे इत्तेफाक खोजकर ला रहे हैं जिन्हें देखकर लोगों को लग रहा है कि उनकी ये जीत पहले ऊपर से प्लान्ड थी।

थलापति विजय की जीत के बाद चर्चा में 2 अजीब इत्तेफाक, लोग बोले- कुदरत ने इशारा कर दिया था

एक्टर थलापति विजय की जबरदस्त पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद से लोग कई इंट्रेस्टिंग चीजें खोजकर ला रहे हैं। दो ऐसे इत्तेफाक हैं जिनको लोग विजय की जीत से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि विजय के तमिलनाडु विधानसभा जीतने से पहले ही कुदरत इशारा कर रही थी इंटरनेट पर उनकी फिल्म का एक सीन वायरल है। इसमें विजय जिस कार में बैठे हैं उसका नंबर देखकर लोग हैरान है। इस नंबर को डिकोड करके लोग लिख रहे हैं कि विजय ने अपना भविष्य पहले ही बता दिया। वहीं कुछ लोग उन्हें टाइम ट्रैवलर भी बोल रहे हैं। वहीं पूजा हेगड़े ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके चर्चे हैं।

गाड़ी की नंबर प्लेट देख शॉक्ड हैं लोग

साउथ एक्टर विजय थलापति ने तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी 2024 में बनाई थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। 2024 में ही उनकी फिल्म आई जिसका नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT) था। मूवी के एक सीन में विजय जिस कार से चलते हैं उसका नंबर है, TN07 CM 2026। अब लोग डिकोड कर रहे हैं कि इसका मतलब है विजय 2026 में तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। TN- तमिलनाडू, CM- चीफ मिनिस्टर, 2026

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फिल्म में विजय की कार
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विजय टाइमट्रैवलर

क्लिप पर एक कमेंट है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर 2026, ठीक से पढ़िए। एक और ने लिखा है, सरकार ने उनकी फिल्म रोकी तो वह खुद ही सरकार बन गए। एक ने लिखा है GOAT फिल्म में यह सीन 56 मिनट 42 सेकंड पर है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि विजय का मेनिफेस्टेशन गजब है। वहीं कुछ ने लिखा है कि यह कुदरत का पहले से प्लान था। एक ने लिखा है, भाई ने हमें पहले ही हिंट दे दी थी। एक ने कमेंट किया है, भाई टाइमट्रैवलर है लेकिन मैं यह बात साबित नहीं कर सकता। एक ने लिखा है, भाई ने अपना भविष्य बता दिया था।

पूजा हेगड़े ने भी किया था इशारा

पूजा हेगड़े ने भी विजय के साथ एक क्लिप शेयर की है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, लगता है मैंने ऐसा होने से पहले ही बता दिया था। विजय सर सपने सज होने की बधाई। इस क्लिप में एक बोर्ड पर लिखा होता है, इलेक्शन कौन जीतता है? पूजा विजय की तरफ इशारा करती हैं और विजय शरमा जाते हैं।

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तृषा की वायरल क्लिप

एक और क्लिप वायरल है जिससे विजय का डायेरक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन लोग उनसे जोड़ रहे हैं। यह विजय की गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन का पुराना इंटरव्यू है। इसमें वह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं कि 10-15 साल में सीएम बनेंगी। तब तृषा का विजय से कुछ लेना-देना नहीं था। अब दोनों का नाम जुड़ रहा है तो वो क्लिप वायरल है। लोग इस पर लिख रहे हैं कि अब दोनों का कनेक्शन और तृषा का मेनिफेस्टेशन समझ आ रहा है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


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Vijay Thalapathy

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