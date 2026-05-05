Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विजय थलापति ने 6 साल की उम्र में अटेंड की थी अपने मां-बाप की शादी, बचपन की फोटो वायरल

May 05, 2026 12:50 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

विजय थलापति के बचपन की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह अपने पिता की शादी में हैं और उनकी उम्र 6 साल है। विजय की मां उस वक्त दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थीं। पढ़ें इंट्रेस्टिंग कहानी।

विजय थलापति ने 6 साल की उम्र में अटेंड की थी अपने मां-बाप की शादी, बचपन की फोटो वायरल

तमिलनाडु चुनाव 2026 में विजय थलापति की पार्टी की बंपर जीत से साउथ की पॉलिटिक्स में तहलका मच गया है। इस बीच विजय की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग चीजें सामने आ रही हैं। कम लोग जानते हैं कि छह साल के विजय अपने पेरेंट्स की शादी के गवाह हैं। इसका सबूत एक अनदेखी फोटो है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विजय के पिता एसए चंद्रशेखर अपने यूट्यूब चैनल पर यह पूरा किस्सा बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे विजय उनकी शादी में मौजूद थे साथ ही बताया था कि वह ईसाई हैं लेकिन परिवार किसी एक धर्म से बंधा नहीं है।

करवा चुके हैं मुंडन

वीडियो में विजय थलापति के पिता एसए चंद्रशेखर ने बताया था, 'मैं ईसाई परिवार से हूं जबकि शोभा हिंदू हैं। शिवाजी गणेशन की पत्नी ने हमें मंगलसूत्र दिया था, उसी से हमारी शादी हुई थी। हम चर्च जाते हैं तो पूरा परिवार साथ होता है, मंदिर जाते हैं तो भी सब साथ होते हैं। तिरुपति और वेलंकन्नी जाकर हम मुंडन भी करवा चुके हैं। हमारा जीवन किसी एक धर्म से नहीं बंधा है।'

ये भी पढ़ें:संदीप रेड्डी ने विजय की जीत को बताया सिनेमा का पावर, लोग बोले- तमिल पछताएंगे

पत्नी की मर्जी से की दोबारा शादी

एसए चंद्रशेखर आगे बताते हैं, 'एक दिन शोभा ने पूछा कि क्या हम दोनों ईसाई रीति-रिवाज से शादी कर सकते हैं? मैंने कभी भी शोभा से यह नहीं कहा कि तुम एक दिन के लिए भी ईसाई बन जाओ। हम दोनों अलग-अलग नावों में सफर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई बड़ी लहर या भंवर आ जाए तो हम दोनों एक ही जगह ही किनारे नहीं लग पाएंगे बल्कि अलग-अलग दिशाओं में चले जाएंगे, ऐसा शोभा ने कहा था। उस बात में गहरा मतलब था।'

ये भी पढ़ें:तृषा से अफेयर के चर्चों के बीच टूटने को विजय का घर? ऐसे हुआ था संगीता से प्यार

शादी में पहुंचे थे विजय

चंद्रशेखर बोलते हैं, 'फिर हमने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। इस शादी में विजय ही गवाह थे, उस समय उनकी उम्र 6 साल थी। जब हमने ईसाई रीति-रिवाज से दूसरी शादी कीतब भी मेरे पिता नहीं आए। 1980 में नुंगमबक्कम के चर्च में हुई इस शादी में मेरी मां सहित परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे। विजय गर्व से किसी से भी कह सकते हैं कि मेरे माता-पिता की शादी मेरी मौजूदगी में हुई थी। एक और बात जब यह दूसरी शादी हो रही थी, उस समय शोभा दूसरी बार गर्भवती थीं। यह गर्भ का सौभाग्य था या दूसरी शादी का, पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्म सत्तम ओरु इरुट्टाराई के निर्देशन का मौका मिल गया।'

ये भी पढ़ें:विजय को जीत की बधाई देने घर पहुंचीं तृषा, लोगों ने शुरू कर दी गॉसिप
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Vijay Thalapathy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।