विजय सेतुपति की ये एक फिल्म आपको रुला देगी, IMDB पर इन 5 फिल्मों की रेटिंग ने उड़ाए होश
विजय सेतुपति ने अपने करियर में शानदार फिल्में की हैं। लेकिन अगर आपने इन 5 फिल्मों में से एक भी नहीं देखी है तो शायद आपने इंडियन सिनेमा की सबसे शानदार फिल्में छोड़ दी हैं। ऐसी फिल्में हैं इन्हें IMDB पर 8 से ऊपर की रेटिंग मिली है। आपको कुछ अच्छा देखने का का मन हो तो इन फिल्मों को देख लेना।
इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जो थिएटर के साथ OTT पर भी धमाका कर रहा है। ये हैं साउथ में करने वाले एक्टर विजय सेतुपति। फिल्मों में बैकग्राउंड एक्टर के तौर अपर अपने करियर की शुरुआत कर आज तमिल सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर हैं। अगर आप विजय सेतुपति की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो उन्होंने अपनी पहली लीड हीरो फिल्म के बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो उन्हें एक जबरदस्त एक्टर साबित करता है। उनके करियर की अगर बेस्ट 5 फिल्मों की बात की जाएगी तो उसमें ये फिल्में जरूर शामिल होंगी। आईएम फिल्मों की IMDB रेटिंग भी हैरान करेगी।
विक्रम वेधा
साल 2017 में आई फिल्म विक्रम वेधा में विजय सेतुपति के किरदार ने छाप छोड़ी थी। इस फिल्म में उनकी कहानी को ऑडियंस ने पसंद किया था। फिल्म में आर माधवन ने लीड पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म के तमिल वर्जन को इतना प्यार मिला कि इसे बाद में हिंदी में इसी नाम से रीमेक किया गया था। हिंदी वर्जन में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने लीड किरदार निभाया था। विजय सेतुपति की इस फिल्म को IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली है।
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आप प्यार को कितना समझते हैं? आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सब समझना है और प्यार की गहराई में उतरना है तो अपने जीवन काल में एक विजय सेतुपति और तृषा कृष्णन की ये फिल्म जरूर देखे। इस फिल्म की कहानी, किरदारों के काम पर कुछ भी लिखा जाना न्याय नहीं करेगा। बस इतना ही अगर थोड़ा धैर्य के साथ आपने इस फिल्म को अंत तक देख लिया तो आखिरी सीन आपकी आंखें नाम कर देगा। वो रातभर इस फिल्म की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। एक-एक सीन आपके मन में एक टीस पैदा करेगा। साल 2018 में आई इस फिल्म IMDB पर शानदार 8.4 की रेटिंग मिली है। डायरेक्टर थे सी प्रेम कुमार।
सुपर डीलक्स
साल 2019 में विजय सेतुपति की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था सुपर डीलक्स। इस फिल्म में चार अलग कहानियां चल रही थीं। इस फिल्म में एक शिल्पा नाम की ट्रांसजेंडर महिला की भी कहानी थी। ये किरदार विजय सेतुपति ने निभाया था। शिल्पा को पुलिस और दुनिया के लोगों से बहुत अपमान झेलना पड़ता है। वो वापस अपनी पत्नी और बेटे के पास सालों बाद लौटता है ताकि रिश्ते ठीक हो सके। विजय के इस किरदार ने खूब तारीफें बटोरी। इसके लिए उन्होंने नेशनल अवॉर्ड भी जीता। इस फिल्म को IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली है।
महाराजा
साल 2024 में विजय सेतुपति की एक फिल्म आई थी महाराजा। साल भर इस फिल्म के चर्चे हुए। एक्टर की परफॉरमेंस ने छाप छोड़ दी। कहानी को अब इंग्लिश मेकर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ये फिल्म में नाई की कहानी थी जिसका परिवार खत्म हो जाता है। एक बेटी होती है जिसके साथ अनुराग कश्यप के गुंडे गलत काम करवाते हैं। लेकिन फिल्म के अंत में जो सच सामने आता है वो देखने वाले की सोच बदल देता है। ऐसे सस्पेंस की आपने उम्मीद नहीं की होगी। IMDB पर इस फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली है।
बत्ता
इस साल एक फिल्म आई है बत्ता। ये फिल्म बत्ता नाम के एक गुंडे की कहानी है जिसका किरदार विजय सेतुपति ने निभाया है। फिल्म में बत्ता लोगों के साथ गलत करता है। उन्हें मारता है, अपने दुश्मन का हाथ तोड़ देता है। ये सब एक छोटा सा बच्चा देख लेता है। बच्चे के मन में बत्ता को लेकर खौफ पैदा हो जाता है। ये कहानी इंसानी आत्मा को बदलने के लिए काफी है। IMDB पर इस फिल्म को 8.5 की रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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