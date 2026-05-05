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DMK के करुणानिधि के साथ विजय के बचपन की तस्वीर वायरल, राम गोपाल वर्मा बोले-सपने में भी नहीं सोचा होगा

May 05, 2026 08:10 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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थलापति विजय की जीत के बाद राम गोपाल वर्मा ने उनकी एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी है। इस तस्वीर में विजय को DMK के लीडर करुणानिधि के साथ देखा जा सकता है। फिल्ममेकर ने जो कैप्शन लिखा उस पर हर किसी का ध्यान जा रहा है।

DMK के करुणानिधि के साथ विजय के बचपन की तस्वीर वायरल, राम गोपाल वर्मा बोले-सपने में भी नहीं सोचा होगा

तमिलनाडु की राजनीति कल के विधानसभा के नतीजों के बाद बदल गई है। एक्टर थलापति विजय ने अपनी दो साल पुरानी पार्टी TVK से सत्ता पर सालों से बैठी DMK औAIADMK को हरा दिया है। अब सोशल मीडिया पर एक्टर की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में विजय को तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि के साथ देखा जा सकता है। करुणानिधि की DMK पार्टी को चुनाव में विजय ने बड़ी हरा दिया है। इस तस्वीर को देखने के बाद यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।

करुणानिधि के साथ विजय की पुरानी तस्वीर

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में में DMK पार्टी की स्थापना करने वाले एम करुणानिधि हैं जो पांच बार राज्य के सीएम रहे। इसतस्वीर में उन्हें किसी जगह का उद्घाटन करते हुए देखा जा सकता है। अगर तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक्टर विजय भी हैं। पीछे खड़े हैं। साथ ही विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर हैं।

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राम गोपाल वर्मा का पोस्ट

करुणानिधि अब इस दुनिया में नहीं है। DMK पार्टी को उनके बेटे स्टालिन देख रहे हैं। वही चुनाव से पहले राज्य के सीएम थे।तस्वीर शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ‘कलैगनर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा लड़का उनकी पार्टी को ही खत्म कर देगा’। अब तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं।

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यूजर्स रिएक्शन

राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट पर KRK ने कमेंट करते हुए हैरानी जताई है। एक यूजर ने राम गोपाल वर्मा को जवाब देते हुए लिखा है कि विजय ने DMK को खत्म नहीं किया है। लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। एक यूजर ने लिखा कि DMK अभी भी बड़ी पार्टी है और उसका पुराना इतिहास रहा है।

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सेलेब्स ने दी थी बधाई

बता दें, पिछले 60 सालों से DMK और AIADMK की सरकारें रही हैं। अब हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विजय की दो साल पुरानी पार्टी को जनता ने चुना है। एक्टर जी इस जीत पर फिल्म जगत से भी उन्हें बधाई दी गई। विजय देवरकोंडा, ए आर रहमान, राम चरण, चिरंजीवी, महेश बाबू, टाइगर श्रॉफ, रंभा, काजल अग्रवाल, नानी समेत कई सेलेब्रिटीज ने एक्टर को बधाई दी है। एक्ट्रेस तृषा नतीजों के बाद विजय के घर उनसे मिलने पहुंची थीं। जीत के बाद विजय अपने माता-पिता के घर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने घर की बालकनी पर आकर समर्थकों का अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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Vijay Vijay Thalapathy

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