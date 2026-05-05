DMK के करुणानिधि के साथ विजय के बचपन की तस्वीर वायरल, राम गोपाल वर्मा बोले-सपने में भी नहीं सोचा होगा
थलापति विजय की जीत के बाद राम गोपाल वर्मा ने उनकी एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी है। इस तस्वीर में विजय को DMK के लीडर करुणानिधि के साथ देखा जा सकता है। फिल्ममेकर ने जो कैप्शन लिखा उस पर हर किसी का ध्यान जा रहा है।
तमिलनाडु की राजनीति कल के विधानसभा के नतीजों के बाद बदल गई है। एक्टर थलापति विजय ने अपनी दो साल पुरानी पार्टी TVK से सत्ता पर सालों से बैठी DMK औAIADMK को हरा दिया है। अब सोशल मीडिया पर एक्टर की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में विजय को तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि के साथ देखा जा सकता है। करुणानिधि की DMK पार्टी को चुनाव में विजय ने बड़ी हरा दिया है। इस तस्वीर को देखने के बाद यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।
करुणानिधि के साथ विजय की पुरानी तस्वीर
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में में DMK पार्टी की स्थापना करने वाले एम करुणानिधि हैं जो पांच बार राज्य के सीएम रहे। इसतस्वीर में उन्हें किसी जगह का उद्घाटन करते हुए देखा जा सकता है। अगर तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक्टर विजय भी हैं। पीछे खड़े हैं। साथ ही विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर हैं।
राम गोपाल वर्मा का पोस्ट
करुणानिधि अब इस दुनिया में नहीं है। DMK पार्टी को उनके बेटे स्टालिन देख रहे हैं। वही चुनाव से पहले राज्य के सीएम थे।तस्वीर शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ‘कलैगनर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा लड़का उनकी पार्टी को ही खत्म कर देगा’। अब तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं।
यूजर्स रिएक्शन
राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट पर KRK ने कमेंट करते हुए हैरानी जताई है। एक यूजर ने राम गोपाल वर्मा को जवाब देते हुए लिखा है कि विजय ने DMK को खत्म नहीं किया है। लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। एक यूजर ने लिखा कि DMK अभी भी बड़ी पार्टी है और उसका पुराना इतिहास रहा है।
सेलेब्स ने दी थी बधाई
बता दें, पिछले 60 सालों से DMK और AIADMK की सरकारें रही हैं। अब हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विजय की दो साल पुरानी पार्टी को जनता ने चुना है। एक्टर जी इस जीत पर फिल्म जगत से भी उन्हें बधाई दी गई। विजय देवरकोंडा, ए आर रहमान, राम चरण, चिरंजीवी, महेश बाबू, टाइगर श्रॉफ, रंभा, काजल अग्रवाल, नानी समेत कई सेलेब्रिटीज ने एक्टर को बधाई दी है। एक्ट्रेस तृषा नतीजों के बाद विजय के घर उनसे मिलने पहुंची थीं। जीत के बाद विजय अपने माता-पिता के घर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने घर की बालकनी पर आकर समर्थकों का अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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