विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के लिए लिखा स्पेशल मैसेज- अपनी बेस्ट फ्रेंड को पत्नी बना दिया
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पति-पत्नी बन गए हैं। दोनों ने शादी की फोटोज शेयर की हैं। विजय ने अब रश्मिका के लिए स्पेशल पोस्ट किया है एक स्पेशल मैसेज के साथ।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी कर ली है। दोनों ने शादी की फोटोज शेयर की है। हालांकि दोनों ने एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग पोस्ट किए हैं और दोनों ने एक-दूसरे के लिए स्पेशल पोस्ट लिखा है। रश्मिका ने जहां विजय को मेरा पति बोलकर इंट्रोड्यूस किया। वहीं विजय ने रश्मिका के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर लिखा कि उन्होंने अपनी बेस्टफ्रेंड से शादी कर ली है।
विजय ने शेयर की फोटोज
विजय ने पहली फोटो तो एक ही शेयर की है, लेकिन इसके बाद की फोटोज अलग हैं। कुछ फोटोज में दोनों जयमाला पहने नजर आ रहे हैं। वहीं एक फोटो में रश्मिका का चेहरा नजर आ रहा है जिसमें विजय, रश्मिका को मंगलसूत्र पहना रहे हैं और एक्ट्रेस की आंखें भरी हुई दिख रही हैं। एक में दोनों ने एक-दूसरे को हग किया हुआ है। एक में दोनों साथ चल रहे हैं और सब उन पर फूल बरसा रहे हैं। एक फोटो में रश्मिका मंडप पर चलते हुए आ रही हैं और उन्होंने लाइट ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और कई ज्वैलरी पहनी हुई है।
विजय का रश्मिका के लिए स्पेशल मैसेज
फोटोज शेयर कर विजय ने लिखा, ‘एक दिन मैंने उन्हें मिस किया। ऐसा मिस किया कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह दिन और बेहतर होता अगर वह पास होती तो। जैसा मेरा खाना और अच्छा होता अगर वह मेरे पास होतीं तो। मेरे वर्कआउट और मजेदार होते और कम पनिशमेंट जैसे लगते अगर वह साथ करतीं तो। ऐसा जैसे मुझे उनकी जरूरत है- बस ऐसा फील करने के लिए वह मेरा घर हैं चाहे मैं कहीं भी हूं। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी वाइफ बना दिया। 26.2.2026’
इस पोस्ट पर ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्स के भी खूब कमेंट्स आ रहे हैं। सभी दोनों को बधाई दे रहे हैं और दोनों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।
2 रीति रिवाज से की शादी
बता दें कि विजय और रश्मिका ने 2 रीति रिवाज से शादी की है। पहले दोनों ने गुरुवार की सुबह तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और शाम को कोडवा रीति रिवाज से। शादी से पहले हर फंक्शन और इवेंट की दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की हैं। पहले दोनों ने विरोश प्रीमियर लीग रखा और फिर हल्दी हुई थी जिसकी फोटोज दोनों ने शेयर की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयपुर में शादी के बाद दोनों अब हैदराबाद में रिसेप्शन देंगे अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।