'बाकी सब भाड़ में जाएं...' ट्रोलिंग के बीच विजय देवरकोंडा का मुंहतोड़ जवाब, रश्मिका संग शेयर किया Video
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर स्क्रीन पर साथ नजर आ रहे हैं। 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के बाद ये दोनों अब 'रणबाली' में नजर आ रही है।
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आज इंडस्ट्री के टॉप कपल्स की लिस्ट में हैं। दोनों की जोड़ी पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी काफी हिट है। कलप ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से छुपकार रखा। वहीं, जब विजय और रश्मिका ने अपनी शादी का ऐलान किया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाल ही में कपल की लेटेस्ट फिल्म 'रणबाली' रिलीज हुई है। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। 'रणबाली' के अलावा कपल हाल ही में 'कॉफी विद करण' शो पर पहुंचे थे, जहां विजय को 'रेड फ्लैग हस्बैंड' कहा गया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि, विजय और रश्मिका ने इसका जवाब भी दिया। ऐसे में अब विजय ने एक वीडियो शेयर कर पत्नी पर प्यार जाहिर किया है।
विजय ने रश्मिका के लिए जाहिर किया प्यार
विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो बेहद ही प्यारा है। इस वीडियो में विजय, रश्मिका को अपने कंधे पर बिठाए और घर में घूमते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विजय और रश्मिका बेहद ही सिंपल लुक में दिख रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है, जो उनकी सगाई की लग ही है। इस तस्वीर में रश्मिका, विजय को किस करती नजर आ रही है।
बाकी सब लोग भाड़ में जाएं...
इस वीडियो के साथ विजय ने बेहद ही प्यारा सा नोट लिखा है। विजय ने लिखा, 'मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी जीवनसंगिनी। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक, जिसे मैंने बिल्कुल सही चुना है। जो लोग चिंतित हैं, उन्हें बता दूं कि हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं। अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और हम दोनों दूसरी तरफ - तो ऐसा ही सही। उन सभी लोगों को बहुत सारा प्यार जो प्यार का जश्न मनाते हैं और सादगी से खुशी-खुशी जीते हैं। और अब, बिना किसी लिहाज या सम्मान के, बाकी सब लोग भाड़ में जाएं। विजय साई देवरकोंडा।'
'रेड फ्लैग हस्बैंड' बोलने वालों को करारा जवाब
विजय का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है। ये पोस्ट उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है, जिन्होंने एक्टर को 'रेड फ्लैग हस्बैंड' कहा है। इस वीडियो पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। साथ ही लोग इस प्यारे से कपल पर अपना प्यार बरसाते दिख रहे हैं।
16 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई 'रणबाली'
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर स्क्रीन पर साथ नजर आ रहे हैं। 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के बाद ये दोनों अब 'रणबाली' में नजर आ रही है। विजय और रश्मिका की 'रणबाली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। राहुल सांकृतियन द्वारा निर्देशित यह पीरियड ड्रामा भारत में ब्रिटिश शासन के दौर पर आधारित है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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