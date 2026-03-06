Hindustan Hindi News
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हैवी गोल्ड ज्वैलरी और ग्रैंड वेडिंग, जानें कितने करोड़ दोनों ने किए खर्च

Mar 06, 2026 12:39 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साउथ के बड़े स्टार्स हैं। दोनों कुछ दिनों पहले ही शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों की ग्रैंड शादी को देख सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दोनों ने कितने पैसे खर्च किए होंगे।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पिछले महीने के एंड में यानी फरवरी के एंड में शादी हुई। दोनों की शादी काफी ग्रैंड थी जिसमें परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। उदयपुर में शादी करने के बाद दोनों ने हैदराबाद में फिर रिसेप्शन दिया। अब दोनों के लुक की बात करें तो शादी में दोनों ने हैवी गोल्ड ज्वैलरी पहनी थी। वहीं उनका वेन्यू भी काफी ग्रैंड था। अब दोनों की शादी के बाद सबके मन में एक सवाल जरूर आया कि दोनों की शादी का टोटल खर्चा कितना हुआ होगा।

कितने करोड़ खर्च किए दोनों स्टार्स ने

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी में 12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 3 किलोग्राम की गोल्ड ड्वैलरी पहनी थी जिसमें से 2 किलोग्राम रश्मिका के थे और 1 किलोक्राम विजय के। शादी की फोटोज में दोनों की ज्वैलरी ने सबका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 20 करोड़ तक का खर्चा आया है शादी में। खैर हम इस अमाउंट की पुष्टि नहीं करते हैं।

नेटफ्लिक्स के 60 करोड़ का ऑफर किया रिजेक्ट

बता दें कि दोनों की शादी से पहले ऐसी खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स ने दोनों को शादी की स्ट्रीम अपने प्लेटफॉर्म में करवाने के लिए 60 करोड़ की डील दी थी। लेकिन दोनों ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया।

दोनों की लव स्टोरी

विजय और रश्मिका ने पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में काम किया है। दोनों इसी फिल्म के दौरान पहली बार मिले। दोनों की कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। वहीं दोनों फिर डियर कॉम्रेड में नजर आए और इसी फिल्म के दौरान दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। दोनों काफी साल से साथ हैं, लेकिन कभी ओपनली इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि दोनों की साथ में वेकेशन की कई फोटोज वायरल होती रहती थीं।

पिछले साल की सगाई

दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में सगाई की थी। लेकिन दोनों ने इस पर भी फरवरी तक चुप्पी बनाए रखी। फरवरी में फिर दोनों ने शादी की अनाउंसमेंट कर अपने रिलेशन और शादी को कन्फर्म किया। दोनो ने अपनी शादी को द वेडिंग ऑफ विरोश कहा था।

दोनों की अपकमिंग फिल्म रणबाली

बता दें कि शादी के बाद अब दोनों की फिल्म आ रही है रणबाली। इस फिल्म में विजय और रश्मिका साथ में नजर आएंगे। शादी के बाद फिल्म से दोनों का पहला गाना रिलीज हुआ जो फैंस के लिए बड़ा वेडिंग गिफ्ट था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

