विजय- रश्मिका की टीम ने साइबर पुलिस में दर्ज की शिकायत, ट्रोल करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को ट्रोल किया जा रहा था। अब कंपोजर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर चुके हैं।
फी विद करण एपिसोड के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को सोशल मीडिया पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा था। एपिसोड के बाद कुछ यूजर्स ने विजय को एक रेड फ्लैग हस्बैंड बताया। दोनों के रिश्ते को लेकर वीडियो वायरल हो रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में रश्मिका और विजय की टीम ने इस ट्रोलिंग के खिलाफ साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। कपल की टीम विरोश की तरफ से शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक्टर्स के खिलाफ फर्जी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। टीम ने ये शिकायत हैदराबाद साइबर पुलिस में की है।
विजय और रश्मिका की टीम ने साइबर पुलिस में की शिकायत
एक प्रेस रिलीज के मुताबिक विरोश की टीम के एक रिप्रेजेंटेटिव ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर ये शिकायत दर्ज की है। एक्टर्स की तरफ से की गई इस शिकायत में ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ, झूठे दावों और गलत स्क्रीनशॉट के जरिए गलत जानकारी फैलाने की बात कही गई है। शिकायत में गलत जानकारी दे रहे और अपनी मर्यादा को पार कर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। इस शिकायत में पेड कैम्पेन की तरफ भी इशारा किया गया है। मतलब पैसे देकर एक्टर्स के खिलाफ लिखा और बोला जा रहा है।
विजय और रश्मिका की टीम ने कही ये बात
विरोश की टीम की तरफ से कहा गया है कि वो लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है और वो इसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन उनका मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिना वेरीफाई की गई खबरों को सच बता कर नहीं फैलाया जाना चाहिए।
रश्मिका ने 1 साल तक किया था विजय को प्रोपोज
बता दें, पिछले हफ्ते के कॉफी विद करण सीजन 9 के एपिसोड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहुंचे थे। बातचीत के दौरान रश्मिका ने बताया कि उन्होंने लगातार 1 साल तक विजय को शादी के लिए प्रोपोज किया था। वहीं विजय ने कहा कि 100 प्रोपोजल के बाद शादी तक बात पहुंची। इसके बाद विजय ने रश्मिका के हाथ की अंगूठी दिखाते हुए कहा कि ये उनका स्टाइल है। विजय और रश्मिका के साथ करण जौहर की ये बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि, रश्मिका ने आज ही 6 पेज का पोस्ट शेयर करते हुए विजय और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी।
विजय देवरकोंडा ने इस पोस्ट के साथ दिया ट्रोल करने वालों को जवाब
वहीं विजय ने रश्मिका के साथ तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को खास बताया। उन्होंने रश्मिका के साथ का एक क्यूट वीडियो शेयर किया। एक्टर ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक, जिसे मैंने बिल्कुल सही चुना है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें बता दूं कि हम दोनों बहुत खुश हैं।’
उन्होंने आगे लिखा, मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं। अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और हम दोनों दूसरी तरफ, तो ऐसा ही सही। उन सभी लोगों को बहुत सारा प्यार जो प्यार को सेलिब्रेट करते हैं और सादगी से खुशी के साथ जीवन जीते हैं। और अब बिना किसी लिहाज या सम्मान के, बाकी सब लोग भाड़ में जाएं।’
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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