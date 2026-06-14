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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला, 180 बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। अब विजय और रश्मिका ने कुछ बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला, 180 बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद से साथ में मिलकर काफी अच्छे काम कर रहे हैं। अब दोनों ने एक नेक काम करने का फैसला किया है। दोनों ने तेलंगाना में अच्छी शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, विजय और रश्मिका तेलंगाना में शिक्षा की बेहतरी के लिए किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विजय का था पुराना सपना

रविवार को विजय, रश्मिका के साथ तेलंगाना के अचम्पेट मंडल के थुम्मनपेटा गांव में गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि वह टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दें और उनको कुछ रिटर्न में दें जिन्होंने उन्हें इतना प्यार और सपोर्ट दिया है करियर में।

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180 बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप

विजय ने एक्स पर स्टूडेंट्स की लिस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है जिन्हें वह स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने लिखा, ‘हम थुम्मनपेटा जा रहे हैं। यह एक छोटा गांव है जहां मेरे पिता का जन्म हुआ। फरवरी में रश्मिका और मैंने अनाउंस किया कि हम अपना एक छोटा सपना पूरा करेंगे। 9वीं और 10वीं ग्रेड के हार्डवर्किंग बच्चों को हम रिवॉर्ड देंगे तो ये है 180 बच्चों की लिस्ट जिन्होंने अपने पैरेंट्स को प्राउड फील करवाया है।’

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इस स्टेप को आगे और बढ़ाएंगे

विजय ने एक इवेंट में भी बच्चों के परिवार वालों को एड्रेस किया और कहा, ‘हम एक छोटी सी स्कॉलरशिप गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहता हूं। धीरे-धीरे हमारे गांव के बाद मैं इसे मूव को आगे लेकर जाना चाहता हूं। यह मेरा सपना है। मैं डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करना चाहता हूं और इसे फोकस करना चाहता हूं।’

रश्मिका ने क्या कहा

रश्मिका ने बच्चों को बधाई दी और कहा कि वह भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं आज कम बोलूंगी, लेकिन आज हम कुछ अच्छा शुरू कर रहे हैं द देवरकोंडा फाउंडेशन के जरिए। हमने डिसाइड किया कि हम अचम्पेट से शुरू करेंगे जो हमारे ससुर जी का गांव है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूं और बतौर रश्मिका मंदाना देवरकोंडा खड़ी हूं। मैं काफी एक्साइटेड हूं।’ रश्मिका और विजय के बारे में बता दें कि दोनों ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। शादी उदयपुर में हुई थी।

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दोनों की प्रोफेशनल लाइफ

रश्मिका और विजय की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो दोनों अब साथ में फिल्म रानाबली में नजर आने वाले हैं। इससे पहले दोनों 2018 में गीता गोविंदम और 2019 में डियर कॉमरेड में नजर आए थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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